ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 15:30

Al menos 22 muertos en un ataque atribuido a un grupo ligado al EI en el este de la RDC

Imagen sin descripción

Nairobi, 11 nov (EFE).- Al menos 22 personas fueron asesinadas en ataques perpetrados contra ocho localidades en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y atribuidos a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde con lazos difusos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI), confirmó una ONG local este miércoles.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los hechos, durante los que diez personas fueron también secuestradas, ocurrieron este martes en el territorio de Mambasa, en la provincia de Ituri, declaró a medios locales Rams Malikidogo, coordinador en la zona de la Asociación para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños y las Mujeres (APDEF, en francés).

"Este balance sigue siendo provisional, ya que algunas zonas aún son inaccesibles. No acabamos de entender la situación. Hay operaciones militares en curso, pero el enemigo se está volviendo cada vez más agresivo y creemos que dichas operaciones no se adaptan a la manera de operar del enemigo", señaló Malikidogo.

"El Ejército debe revisar sus estrategias para poner fin a las crueles atrocidades de las ADF", añadió.

Los ataques -que afectaron de manera simultánea a las localidades de Kangwayi, Mise le, Mingazi, Mambaka, Mayi ya Primus, Dongoma, Sukisa y Mabangi-Bangi- también dejaron un herido, dos motos incendiadas y cinco viviendas reducidas a cenizas.

Las ADF, una milicia de origen ugandés que perpetra ataques frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al citado grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más
05
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar