Al menos un 40 % de las soldados del Ejército alemán han sufrido acoso, según un estudio

"Tomamos muy en serio el tema", declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius, al presentar el estudio, el primero de este tipo hasta la fecha, para el que se enviaron formularios a 45.000 soldados de ambos sexos, de los que respondieron el 18 % aproximadamente.

Pistorius reconoció que el número de casos de comportamientos sexuales indeseados que se denuncian va en aumento, y prometió "tolerancia cero" para unas infracciones que contravienen la dignidad humana y los valores constitucionales, según enfatizó.

De las soldados que contestaron el formulario, en los últimos 12 meses un 38 % habían vivido acoso de tipo verbal (frente a un 16 % de sus compañeros varones), un 7 % acoso visual (frente a un 5 % de los varones) y un 9 % acoso físico (frente a un 3 % de los hombres).

Un 2 % de los soldados, tanto hombres como mujeres, fueron objeto de violencia sexual.

Teniendo en cuenta todo el tiempo de servicio y no sólo los últimos 12 meses, hasta un 72 % de las mujeres y un 31 % de los hombres afirmaron haber sufrido al menos en una ocasión acoso verbal.

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"No hablamos de casos aislados. Hay un problema en la Bundeswehr que también existe, por cierto, en la sociedad", dijo Pistorius, que explicó que el estudio también propone un plan de acción para facilitar las denuncias y para prevenir el acoso.

Los soldados más afectados por los comportamientos indeseados fueron mujeres jóvenes en rangos bajos, sobre todo encuadradas en unidades marítimas, mientras que en cambio en unidades con una mayor proporción de mujeres, los casos detectados fueron proporcionalmente menores.

En el caso de los hombres, los que declararon una orientación sexual no heterosexual resultaron estar sobrerrepresentados entre las víctimas.

De acuerdo con el estudio, sólo uno de cada cinco casos de acoso no físico fue denunciado.

Además, una de cada cuatro mujeres y uno de cada cinco hombres denunciaron tocamientos indeseados y una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres informaron a sus superiores tras haber sido víctimas de violencia sexual.

El principal motivo por el que un gran número de casos quedó sin denunciar fue el deseo de los afectados de no llamar la atención en su entorno, así como la falta de confianza en los procedimientos y mecanismos para informar sobre los incidentes y la falta de informaciones claras al respecto.

Desde el pasado 1 de noviembre funciona ya en la Bundeswehr un servicio de asesoramiento para afectados por acoso, testigos y superiores que busquen información, que en un futuro estará disponible telefónicamente incluso las 24 horas del día.

En paralelo, existe ya un equipo móvil que puede desplazarse para asesorar in situ a las víctimas y ofrecerles ayuda personalizada.