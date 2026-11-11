Albares: Queda "muy poco tiempo para actuar" para lograr la paz entre Israel y Palestina

"Los marcos diplomáticos, las hojas de ruta y los mecanismos ya existen. Lo que falta es acción política", afirmó Albares en un discurso en el Foro de París por la Paz, en el que defendió la adopción de medidas "reales, soluciones políticas" e "irreversibles" para hacer posible la creación de un Estado palestino soberano y la integración de Israel en la región.

"Tenemos muy poco tiempo para actuar", urgió en su discurso introductorio del panel titulado 'Construir una arquitectura de paz centrada en los ciudadanos en Israel-Palestina', dedicado al papel de la sociedad civil de ambos territorios en la resolución del conflicto y a la necesidad de incorporar sus iniciativas a los procesos diplomáticos.

Albares recalcó que, sin una solución política, no será posible alcanzar un alto el fuego duradero, y alertó de la distancia entre el creciente consenso internacional para alcanzar una solución de dos Estados que permita la paz entre Israel y Palestina, que es "una posibilidad real", y la realidad sobre el terreno, donde "la destrucción no cesa".

"Lo que estamos viendo es una paradoja: el respaldo internacional a la solución de dos Estados es cada vez mayor, pero la distancia entre ese consenso y la realidad sobre el terreno no deja de crecer. Aumentan la polarización, la desconfianza y los discursos de odio en toda la región, lo que dificulta cada vez más la construcción de la paz", constató Albares.

El ministro español abogó por construir una coalición que tenga el "coraje político" y el "valor" de tomar decisiones, especialmente tras las últimas elecciones en Israel, por lo que instó a avanzar y a hacerlo rápidamente.

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"Tenemos que construir puentes de paz y entendimiento. Los discursos extremistas y de odio dominan cada vez más el debate público. Los vemos en Europa, en España y en Francia, y debemos combatirlos. No siempre es fácil. Por eso es fundamental apoyar a los israelíes y palestinos que luchan contra el odio", dijo.

Y añadió: "Cuando existen fuerzas e injerencias extranjeras que buscan profundizar nuestras divisiones, debemos trabajar para construir una paz duradera en Oriente Medio, tanto hoy como en el futuro".

En este sentido, el ministro defendió que la construcción de una paz duradera debe contar con la participación de la sociedad civil y de las comunidades locales, y subrayó que los acuerdos no pueden limitarse a las negociaciones diplomáticas.

"Una paz duradera no puede imponerse desde el exterior. La legitimidad social y local es esencial", consideró Albares.

En este sentido, destacó la iniciativa de España de reunir a representantes de la sociedad civil israelí y palestina para promover el diálogo y avanzar hacia una solución de dos Estados.

Albares pidió también respaldar a los activistas de ambas sociedades que trabajan contra el extremismo y el odio, pese a las amenazas, y concluyó con un llamamiento a aprovechar la oportunidad diplomática antes de que sea demasiado tarde.

"Tenemos un objetivo, tenemos legitimidad y disponemos de instrumentos. También contamos con una ventana de oportunidad que es muy limitada. Tenemos muy poco tiempo para actuar" ante la oportunidad de "hacer realidad el sueño de que los pueblos israelí y palestino puedan vivir en paz, seguridad y dignidad, de manera duradera, en una región estable", concluyó Albares.