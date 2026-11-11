Alliana anuncia recorte de 3,2 millones de dólares en gastos de la Presidencia de Paraguay

"La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales", publicó en sus redes sociales en nuevo mandatario, que juró al cargo el pasado viernes en reemplazo del ahora expresidente Santiago Peña, destituido ese mismo día por el Senado, tras el escándalo por la intervención de Ueno bank.

En concreto, el jefe de Estado pidió al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, que se aplique la medida en el presupuesto para 2027 que discute el Congreso, en servicios como pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, suministro de comida y bebidas para eventos, entre otros.

Alliana, quien asumió en agosto de 2023 como vicepresidente de Peña, fue juramentado por el Congreso para completar el actual periodo de Gobierno, que concluye en 2028.

Peña fue destituido en un juicio político y luego puesto en prisión preventiva acusado de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, en una causa que indaga los supuestos vínculos del político con Ueno bank, intervenido por problemas de insolvencia.

El expresidente se expone a una pena máxima de quince años de cárcel, informó este miércoles la Fiscalía.

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El sábado pasado, tras una reunión con el ministro de Salud, Isaías Fretes, Alliana prometió atender las necesidades "más urgentes" de la cartera, como el abastecimiento de los medicamentos en los hospitales.

La Administración de Peña incluyó en el presupuesto de 2027 unos 18,2 billones de guaraníes, unos 2.933 millones de dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central, para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El proyecto de ley de presupuesto para 2027 presentado en septiembre pasado asciende a los 166,3 billones de guaraníes (unos 25.700 millones de dólares de entonces).

La caída de Ueno bank ha generado preocupación por la recuperación de unos ochocientos millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, entre ellos los de cinco cajas de pensiones.