Arabia Saudí pide en la COP31 que reducir emisiones no erosione la seguridad energética

"El Acuerdo de París respeta las especificidades nacionales: importan los objetivos, no los métodos para conseguirlos", dijo el representante de Arabia Saudí, uno de los principales productores y exportadores de petróleo.

"Combatir el cambio climático requiere dar a los países en vías de desarrollo acceso a lo que necesitan. Arabia Saudí advierte desde hace años de que buscar la neutralidad climática sin seguridad energética erosiona esta lucha", dijo Abdulaziz bin Salman.

"Las estrategias del clima no deben constituir una barrera que impida el desarrollo económico", insistió el ministro saudí.

Además, dijo que la meta de aumentar el uso de la electricidad frente a otras energías "no necesariamente significa que se reduzcan emisiones, mientras no se considere de qué fuentes se obtiene esta electricidad", recordó.

Con todo, Arabia Saudí ha aplicado también estrategias para reducir emisiones y prevé poner en marcha mecanismos para capturar 44 millones de toneladas dióxido de carbono al año durante la próxima década, agregó.

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El ministro también dijo que se debe alcanzar "un objetivo común desde diferentes vías, respetando las circunstancias de los distintos países".