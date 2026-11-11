Argentina coloca deuda en el mercado local por unos 5.650 millones de dólares

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 11,6 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 8,87 billones de pesos.

"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) del 103,7 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas.

Ese cálculo excluye los vencimientos de los bonos TX26 y TX28, que el Tesoro decidió pagar sin buscar su refinanciación.

Si se considerasen en el cálculo esos vencimientos, el nivel de refinanciación hubiera sido del 84 %, según cifras de operadores del mercado.

En la subasta de este miércoles, el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre enero de 2027 y junio de 2028.

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El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 26 de noviembre.