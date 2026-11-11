Argentina rechaza la designación de sus Fuerzas Armadas como terroristas por Irán

En un comunicado oficial, el Ejecutivo del presidente argentino, Javier Milei, consideró que la medida iraní "carece de todo fundamento" y constituye una acusación inadmisible contra instituciones "subordinadas a la Constitución Nacional" y dedicadas a la defensa de la soberanía argentina.

La reacción del Gobierno argentino se produjo después de que Irán anunciara este miércoles la designación de la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas, en respuesta a una decisión similar adoptada por Buenos Aires en marzo contra la Guardia Revolucionaria iraní.

El Gobierno argentino apuntó además contra Teherán por la falta de cooperación en el proceso de justicia por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejaron decenas de muertos en 1992 y 1994, respectivamente.

En el comunicado, se acusa al Gobierno iraní de incumplir las órdenes internacionales de detención vigentes y designar en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por los tribunales argentinos, por lo que señaló que, más de tres décadas después de los ataques, los acusados todavía no han comparecido ante la Justicia.

El pasado septiembre, la Justicia argentina procesó a siete ciudadanos iraníes y a uno libanés acusados por el ataque a la AMIA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El juez les procesó, entre otros delitos, por homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso, y calificó al atentado como un crimen de lesa humanidad.

"Argentina exige nuevamente a Irán que coopere plenamente con la Justicia argentina y ponga a disposición de los tribunales a los acusados", sostuvo el Ejecutivo, que reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, y expresó su solidaridad con sus familiares y con la comunidad judía argentina.