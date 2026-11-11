Argentina rechaza reivindicación de soberanía británica y pide a TIDM actuar ahora o nunca

"Las islas Malvinas siguen figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU" pendientes de descolonización, dijo en su alegato final el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen.

"La Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité de Descolonización son los encargados de supervisar el proceso de descolonización y de determinar cómo se llevará a cabo la descolonización de cada territorio no autónomo", expuso.

Recordó que "si bien la soberanía territorial de las islas Malvinas es objeto de controversia, lo mismo ocurre con los espacios marítimos" del archipiélago.

"Por este motivo, la Asamblea General aprobó la resolución 31/49", abundó el jurista argentino al aludir al texto de la ONU que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las islas Malvinas (islas Falkland en inglés).

Kohen criticó también el silencio en los alegatos británicos sobre la existencia de una disputa sobre la soberanía de las islas, una cuestión al que se refirió como "el elefante en la habitación".

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"Teniendo en cuenta las circunstancias y el lugar, me atrevería más bien a afirmar que la parte británica no ve la ballena en la bañera", indicó.

Al igual que Kohen, Nicolaas Jan Schrijver, integrante de la delegación argentina, defendió la pertinencia de las medidas cautelares solicitadas al TIDM por Argentina, pero este jurista neerlandés puso de relieve la urgencia de actuar con urgencia contra los proyectos de explotación de petróleo en aguas de las Malvinas.

"Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar. Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será", señaló Schrijver al aludir a los perjuicios que, según Argentina, se expone el país si en marzo de 2027 comienzan las perforaciones en el yacimiento Sea Lion y su explotación un año después, porque constituiría un "hecho consumado" o fait accompli irreversible.

Explicó que el proyecto de explotación, cuya decisión de inversión definitiva fue aprobada en 2025 y que será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %), "ya no consiste simplemente en encontrar petróleo, sino en extraerlo mediante hasta 26 pozos y un sistema integral de producción instalado en el lecho marino, diseñado para extraer más de 300 millones de barriles durante un período de 30 años".

"Ese daño es irreparable: la plataforma continental quedará modificada permanentemente, el petróleo una vez extraído no regresará al yacimiento" y ninguna resolución jurídica posterior puede "borrar" este perjuicio causado.

"Ningún otro tribunal (...) estará en condiciones de actuar antes de ese momento. Este tribunal sí puede hacerlo. Si no actúa ahora, ya no habrá otra oportunidad", insistió Schrijver.

El asesor legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, reiteró su oferta de la víspera hecha al Reino Unido de negociar "todos los aspectos" de la disputa sobre las islas Malvinas.

"La República Argentina reafirma ante ustedes su firme voluntad de reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, con el fin de resolver todos los aspectos de la controversia. A la espera de dicha resolución, Argentina está dispuesta a celebrar acuerdos provisionales de carácter práctico", señaló.

Oyarzábal pidió a los jueces del tribunal que concedan las cuatro medidas solicitadas por Buenos Aires.

Argentina pide al TIDM en concreto que impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en las costas de las islas Malvinas mediante el proyecto Sea Lion y la utilización de información obtenida de la exploración de recursos naturales.

También quiere poder participar de la protección y preservación del medio marino en disputa y que el Reino Unido se abstenga de tomar nuevas medidas que agraven el conflicto.