Argentina y Reino Unido quedan pendientes de decisión de TIDM tras chocar por las Malvinas

La delegación argentina se esforzó en plantear que existe una disputa territorial por el archipiélago en la que el Reino Unido debe abstenerse de seguir adelante con los proyectos petrolíferos aprobados por Londres, incluido el del Sea Lion, operado por la firma israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %).

Así, este miércoles, el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen puso de relieve que "las islas Malvinas siguen figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU" por lo que "la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité de Descolonización son los encargados de supervisar el proceso de descolonización y de determinar cómo se llevará a cabo".

Kohen subrayó que, al estar las islas Malvinas pendiente de descolonización, las partes no deben tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las islas Malvinas (islas Falkland en inglés), citando la resolución de la Asamblea General de la ONU 31/49.

El jurista criticó el silencio en los alegatos británicos sobre la existencia de una disputa sobre la soberanía de las islas, una cuestión al que se refirió como "el elefante en la habitación".

"Teniendo en cuenta las circunstancias y el lugar, me atrevería más bien a afirmar que la parte británica no ve la ballena en la bañera", indicó.

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El neerlandés Nicolaas Jan Schrijver, integrante de la delegación argentina, defendió la pertinencia de las medidas cautelares solicitadas al TIDM por Argentina, pero este jurista puso de relieve la necesidad de actuar con urgencia ante los planes de las empresas adjudicatarias del yacimiento del Sea Lion, que prevén iniciar la perforación en marzo de 2027 y su explotación un año después.

"Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar. Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será", señaló Schrijver.

La postura británica frente a los argumentos de Kohen y Schrijver la expuso la asesora jurídica del Reino Unido Sally Langrish, quien en un breve alegato final negó que el tribunal de Hamburgo sea competente para tomar medidas cautelares sobre un asunto que, en el fondo, trata de la soberanía.

"La reclamación de Argentina se basa en su capacidad para ejercer los derechos del Estado ribereño. Es imposible calificar su reclamación de otra forma que no sea como una reclamación relativa a la soberanía sobre el territorio terrestre, o que pretenda hacer valer su reclamación de soberanía", dijo Langrish.

"Con todo respeto, este tribunal no puede considerar que el tribunal tenga competencia prima facie sobre dicha demanda (de soberanía) acorde al Anexo VII", dijo en referencia al documento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que regula el arbitraje como mecanismo de solución de controversias internacionales relativas al Derecho del Mar.

"Argentina no ha demostrado ningún derecho plausible que se derive de manera determinante de la propia Convención" y "no ha demostrado la urgencia" de las medidas cautelares, enfatizó Langrish.

"El Reino Unido ha confirmado que no se realizarán perforaciones antes del 21 de marzo de 2027", agregó, al tiempo que subrayó que no habrá nuevas concesiones, ya que el régimen de licencias está suspendido desde hace tiempo.

En su opinión, Argentina tampoco ha demostrado "que vaya a sufrir perjuicio alguno".

"El Reino Unido invita respetuosamente al Tribunal a que desestime todas las solicitudes de la República Argentina relativas a la adopción de medidas provisionales", sostuvo Langrish, quien, al igual que sus compañeros de delegación y la comitiva argentina, tendrá que esperar hasta el mediodía (11.00 GMT) del próximo día 28 para conocer la providencia de la corte, fecha anunciada al término de la vista oral por el presidente del TIDM, el camerunés Maurice K. Kamaga. EFE.