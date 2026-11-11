Atacan a balazos a una emisora de radio en el sur de Argentina y suspenden la transmisión

Según el parte policial de la ciudad de Caleta Olivia, donde está ubicada la radio, el ataque tuvo lugar en la madrugada del martes y fueron los trabajadores los que advirtieron de los daños al llegar a la emisora para iniciar la jornada laboral.

Los proyectiles impactaron en la fachada, las ventanas y sectores internos del inmueble, incluido el vidrio que separa el estudio de grabación con la sala de operaciones.

Las cámaras de seguridad registraron a los dos agresores cuando disparaban contra el edificio desde una motocicleta.

“Las balas (al parecer hubo 17 disparos) fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”, dijo Emir Silva, propietario de la emisora, al medio La Opinión Austral.

Silva consideró que la agresión estuvo relacionada con el ejercicio de la actividad periodística y pudo responder a alguna información difundida por este medio.

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Las autoridades no informaron aún sobre personas detenidas ni precisaron los motivos del ataque.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, condenó el ataque a través de un mensaje publicado en la red social X: “En Santa Cruz no podemos permitir que la violencia y la intimidación amenacen el trabajo de quienes informan”.

En paralelo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el ataque y pidió a las autoridades que esclarezcan el hecho, identifiquen a los responsables y garanticen la seguridad del equipo periodístico.

“Atacar a un medio regional también significa amenazar el acceso de la población a la información sobre su propio territorio”, señaló Artur Romeu, director de RSF para América Latina.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclamaron también el esclarecimiento del hecho y alertaron sobre sus consecuencias para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.