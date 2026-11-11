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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 08:55

Atacan con una granada una sede del medio de comunicación RCN en el suroeste de Colombia

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Bogotá, 11 nov (EFE).- Desconocidos atacaron la madrugada de este miércoles con una granada la sede del medio de comunicación RCN en Cali, la principal ciudad del suroeste de Colombia, un atentado que no dejó muertos ni heridos, confirmaron las autoridades.

Por EFE
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"Rechazo de manera contundente el atentado contra la sede de RCN en Cali. La violencia y las amenazas contra los medios de comunicación son inaceptables. La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación", expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en la red social X.

El alto funcionario señaló que fueron detenidas dos personas "presuntamente involucradas en este hecho" y que las autoridades van "a llegar hasta el fondo de esta investigación y garantizar que todos los responsables respondan ante la justicia".

"Toda mi solidaridad con los periodistas, comunicadores y trabajadores de RCN. ¡En Cali no nos van a intimidar!", añadió Eder.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, detalló que "la explosión causó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas heridas".

"No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia. ¡NO NOS VAN A INTIMIDAR! En Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia", añadió el mandatario en X.

Este ataque ocurre apenas cuatro días después de que RCN, Caracol Televisión y Caracol Radio, entre otros medios de comunicación, recibieran información de supuestos planes para atentar contra sus sedes.

El presidente colombiano achacó entonces las amenazas de atentados contra varios medios de comunicación a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias. He ordenado reforzar también la protección de SEMANA", expresó el mandatario en X el domingo.

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