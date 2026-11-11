Austria endurece su legislación y castigará el espionaje a organizaciones internacionales

El proyecto de ley, que prevé además aumentar las penas, responde a una mayor situación de amenaza en medio de la guerra en Ucrania y los crecientes ataques híbridos en Europa, atribuidos en su mayor parte a Rusia.

En esta línea, la ministra de Asuntos Exteriores, la liberal Beate Meinl-Reisinger, valoró ante la prensa en Viena que el cambio legislativo también responde a la necesidad de ayudar a mantener la reputación de Austria como sede de medio centenar de organizaciones internacionales.

El país centroeuropeo, sobre todo Viena, acoge, entre otros, una de las sedes de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y una oficina regional del Banco Mundial.

Respecto a las sanciones, la nueva legislación aumentará la pena máxima en caso de espionaje en perjuicio de Austria de los actuales cinco a diez años de prisión y, en caso de hacerlo en contra de la Unión Europea (UE) o de alguna organización internacional con sede en el país, se castigará con hasta cinco años de cárcel.

Además, la reforma castigará el reclutamiento de agentes y a aquellos que acepten incorporarse a servicios de espionaje extranjeros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se sancionará a los denominados 'agentes desechables', civiles reclutados para tareas concretas y que, en muchos casos, desconocen el motivo o para quién trabajan.

Meinl-Reisinger subrayó el cambio de enfoque respecto al espionaje en Austria, recordando que su Ministerio de Asuntos Exteriores ha endurecido la política de acreditación a diplomáticos y denegado hasta 63 visados desde marzo de 2025.

La ministra recordó además la expulsión de ocho diplomáticos rusos por supuesto espionaje y el desmantelamiento de numerosas antenas en edificios de la embajada de Rusia en Viena que se habrían usado para fines de inteligencia.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Viena ha sido un importante centro del espionaje internacional, lo que los analistas atribuyen al estado de neutralidad de Austria y a la laxa legislación para los servicios de inteligencia extranjeros.

Thomas Riegler, experto de la Universidad de Graz y especialista en espionaje, calificó en X la legislación presentada hoy como un "hito en materia de seguridad", si bien matizó que ello "no significa que el espionaje vaya a disminuir automáticamente".