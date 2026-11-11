ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:45

Austria endurece su legislación y castigará el espionaje a organizaciones internacionales

Imagen sin descripción

Viena, 11 nov (EFE).- El Gobierno de Austria, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, anunció este miércoles que ha acordado endurecer la legislación sobre actividades de inteligencia y que convierte en punible el espionaje contra organismos internacionales y no sólo contra los intereses del país.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El proyecto de ley, que prevé además aumentar las penas, responde a una mayor situación de amenaza en medio de la guerra en Ucrania y los crecientes ataques híbridos en Europa, atribuidos en su mayor parte a Rusia.

En esta línea, la ministra de Asuntos Exteriores, la liberal Beate Meinl-Reisinger, valoró ante la prensa en Viena que el cambio legislativo también responde a la necesidad de ayudar a mantener la reputación de Austria como sede de medio centenar de organizaciones internacionales.

El país centroeuropeo, sobre todo Viena, acoge, entre otros, una de las sedes de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y una oficina regional del Banco Mundial.

Respecto a las sanciones, la nueva legislación aumentará la pena máxima en caso de espionaje en perjuicio de Austria de los actuales cinco a diez años de prisión y, en caso de hacerlo en contra de la Unión Europea (UE) o de alguna organización internacional con sede en el país, se castigará con hasta cinco años de cárcel.

Además, la reforma castigará el reclutamiento de agentes y a aquellos que acepten incorporarse a servicios de espionaje extranjeros.

También se sancionará a los denominados 'agentes desechables', civiles reclutados para tareas concretas y que, en muchos casos, desconocen el motivo o para quién trabajan.

Meinl-Reisinger subrayó el cambio de enfoque respecto al espionaje en Austria, recordando que su Ministerio de Asuntos Exteriores ha endurecido la política de acreditación a diplomáticos y denegado hasta 63 visados desde marzo de 2025.

La ministra recordó además la expulsión de ocho diplomáticos rusos por supuesto espionaje y el desmantelamiento de numerosas antenas en edificios de la embajada de Rusia en Viena que se habrían usado para fines de inteligencia.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Viena ha sido un importante centro del espionaje internacional, lo que los analistas atribuyen al estado de neutralidad de Austria y a la laxa legislación para los servicios de inteligencia extranjeros.

Thomas Riegler, experto de la Universidad de Graz y especialista en espionaje, calificó en X la legislación presentada hoy como un "hito en materia de seguridad", si bien matizó que ello "no significa que el espionaje vaya a disminuir automáticamente".

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más

Te puede interesar