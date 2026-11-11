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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 05:50

Bad Gyal, Las Petunias y Daddy Yankee en el cartel de un Coachella encabezado por Dua Lipa

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Redacción Internacional, 11 nov (EFE).- Las españolas Bad Gyal y Las Petunias actuarán en 2027 en el festival de Coachella, en EE.UU., en una edición en la que tendrá un papel relevante el puertorriqueño Daddy Yankee y cuyo cartel estará encabezado por artistas como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA, Weezer o Zara Larsson.

Por EFE
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El festival reveló el plantel de grupos y solistas que en dos fines de semana de abril (del 9 al 11 y del 16 al 18) volverán a congregar a decenas de miles de personas en Indio, California, en torno a una de las grandes citas musicales del año.

Apostando como cada año por la variedad, Coachella reunirá desde conocidos DJs de música electrónica como Tiësto o Charlotte de Witte a roqueros como los italianos Maneskin, pasando por estilos tan diferentes como el K-pop (Jisoo, Babymonster), el punk de Social Distortion o el indie de Phoebe Bridgers.

La representación española correrá a cargo de Las Petunias, que actuarán los viernes 9 y 16 de abril, y de Bad Gyal, que llevará sus ritmos urbanos a California los sábados 10 y 17 de abril.

Mientras, el reguetonero Daddy Yankee, que será distinguido como Persona del Año en los Latin Grammy de 2026. tendrá la oportunidad de presentar por primera vez su música en Coachella, dentro de una aparición especial en el apartado "In the Desert" del festival.

Otros representantes latinos en el festival serán los argentinos Los Pibes Chorros, que llevarán su cumbia villera a California, o La Texana, el proyecto del mexicano José Ramírez que presentará su propuesta post punk.

Por el legendario festival californiano desfilarán asimismo grandes nombres de la música actual como Steve Lacy, Becky G o Kehlani.

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