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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 13:05

Biden dice que habría renunciado antes a la reelección si hubiera sabido que tenía cáncer

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Washington, 11 nov (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 83 años, aseguró en una entrevista publicada este miércoles que habría renunciado antes a buscar la reelección si hubiera sabido que padecía cáncer de próstata, una enfermedad que le diagnosticaron después de dejar la Casa Blanca.

Por EFE
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El político demócrata aspiraba a la reelección en 2024, pero abandonó la carrera en plena campaña ante las presiones de su partido por las dudas sobre su avanzada edad.

Cedió entonces el testigo a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien perdió frente al actual presidente, Donald Trump.

"Si hubiera sabido que me sentía mal por tener cáncer, habría renunciado. No habría seguido adelante, porque no creo que un hombre de 80 años con cáncer deba postularse para presidente", declaró a la revista People en una entrevista para promocionar su nuevo libro de memorias.

Biden señaló, sin embargo, que durante su estancia en la Casa Blanca desconocía que padecía la enfermedad y creía que él "era la persona mejor preparada para el puesto".

El punto de inflexión de su campaña fue el debate electoral con Trump de junio de 2024, en el que se mostró débil y desorientado, lo que disparó las dudas sobre su salud, pero el demócrata sostiene que su actuación no fue algo "trascendental".

"Mira, no conozco a nadie que no haya cometido un error en un debate. Para mí, no fue muy importante", declaró.

El expresidente, que padece un cáncer de próstata en estadio 4, ha completado la radioterapia, recibe actualmente terapia hormonal y asegura que se siente "bien".

"No digo que vaya a vivir para siempre, pero lo importante es que tengo todas mis facultades, tengo acceso a todo lo que tenía antes y me siento bien", afirmó.

Biden publicará el próximo 17 de noviembre sus nuevas memorias, 'Promise me, America' ('Prométeme, Estados Unidos'), en las que, entre otras cuestiones, niega haber ocultado el cáncer durante su mandato y asegura que conoció el diagnóstico después de dejar la Casa Blanca.

El exmandatario ha reconocido públicamente que la enfermedad limitará su capacidad para viajar y promocionar el libro.

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