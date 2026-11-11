Bolivia dice que procesos contra Cerimedo continuarán, tras asilo de su expareja en México

El argentino está encarcelado preventivamente desde agosto, tras un ataque armado perpetrado por desconocidos contra Beller.

Por este caso Cerimedo está acusado de tentativa de feminicidio, como supuesto autor intelectual del ataque, y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller y por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde su detención, se han difundido una decena de audios atribuidos al argentino en supuestas charlas con miembros del Gobierno de Rodrigo Paz que, según los detractores del mandatario, revelan la influencia de Cerimedo en decisiones del Ejecutivo. La Fiscalía creó una comisión para investigar su autenticidad.

El canciller boliviano, Héctor Huanca, dijo a los medios que "la emisión del salvoconducto" que permitió la salida de Beller "no implica que pueda haber alguna obstaculización" en las investigaciones judiciales contra el argentino.

Consultado sobre una eventual convocatoria de la Justicia para que la también consultora política realice alguna declaración dentro de las causas contra Cerimedo, Huanca señaló que se aplicarán "todos los mecanismos necesarios de cooperación internacional" para hacer la solicitud correspondiente a las autoridades mexicanas.

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El canciller explicó que se otorgó el salvoconducto en cumplimiento de los tratados sobre relaciones internacionales y asilo diplomático, y tras verificar "que no existían causas penales pendientes" contra la abogada.

Huanca ratificó que esta madrugada una delegación de la Cancillería boliviana entregó "personalmente" a Beller el documento para su salida del país y que una médica del Ministerio de Salud la evaluó y emitió un certificado "dejando constancia de que se encontraba en buen estado general de salud".

El viaje de la consultora, quien permanecía en la Embajada de México desde el pasado 3 de noviembre, "fue organizado y asumido íntegramente por el Gobierno mexicano", señaló.

"A partir de su salida del territorio boliviano, corresponde a las autoridades mexicanas garantizar la continuidad de su traslado y comunicar a través de los canales oficiales su llegada al país que concedió asilo", agregó.

Beller aseguró hace unos días que sufría "acoso y revictimización por parte del Estado boliviano" porque, según dijo, la Policía la seguía "ilegalmente", pese a que la Fiscalía dio curso a su solicitud para retirarle la custodia policial al ser testigo protegida en una de las causas penales abiertas contra Cerimedo en Bolivia.

En una reciente entrevista con EFE en Madrid, el presidente Paz instó a la Justicia a investigar "todo lo que tenga que investigar" sobre el caso de Cerimedo y afirmó que el argentino "tenía un trabajo y lo cumplió en el tema mediático".

El consultor formó parte de la estrategia de comunicación del mandatario argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.