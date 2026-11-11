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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 13:50

Bolivia quiere unirse al fondo forestal impulsado por Brasil para proteger la Amazonia

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Antalya (Turquía), 11 nov (EFE).- Bolivia expresó este miércoles en la cumbre climática COP31 de Antalya (Turquía) su intención de incorporarse al Fondo Bosques Tropicales para Siempre, impulsado por Brasil, para que la conservación genere ingresos, empleo y oportunidades para las comunidades que protegen esos ecosistemas.

Por EFE
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"Un bosque en pie debe valer más que un bosque talado. Por eso queremos incorporarnos al Fondo Bosques Tropicales para Siempre", afirmó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante su intervención en el plenario de la cumbre climática COP31.

El Fondo, impulsado por Brasil, busca captar inversiones públicas y privadas para remunerar a los países que conserven sus bosques tropicales.

El mandatario boliviano defendió que la protección ambiental debe traducirse en resultados, y reconoció contradicciones entre el discurso y las políticas del pasado.

"Durante demasiado tiempo dijimos que defendíamos la naturaleza mientras sufríamos incendios y deforestación", señaló.

"No tenemos que elegir entre conservación y desarrollo", sostuvo, al reclamar alternativas económicas para las poblaciones indígenas, campesinas y locales.

Antes de su intervención en la COP, Paz participó en un acto para luchar contra la deforestación de los bosques tropicales con el presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, y otros líderes, y dijo que se abría una nueva etapa de cooperación ambiental con ese país.

Paz señaló que Bolivia trabajará con sus "vecinos y hermanos", en particular Brasil, para proteger la Amazonia, a la que definió como el "corazón del agua dulce".

El mandatario reclamó en su discurso en la COP31 "financiamiento accesible, transferencia de tecnologías y alianzas que se conviertan en proyectos medibles con resultados en el territorio".

También propuso que el medioambiente sea "un instrumento de paz" para resolver conflictos y ofrecer mejores soluciones a las futuras generaciones.

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