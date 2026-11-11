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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:05

Bomberos paraguayos reclaman la devolución de 325.000 dólares depositados en Ueno bank

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Asunción, 11 nov (EFE).- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay exigió este miércoles la devolución de unos 325.000 dólares, incluidos fondos procedentes de donaciones, que tenía depositados en el intervenido Ueno Bank, una situación que, según advierte, pone en riesgo el funcionamiento de sus 140 cuarteles y las operaciones de rescate y atención de emergencias en el país.

Por EFE
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Ataviados con sus uniformes de faena, unos 250 integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se concentraron en una plaza contigua al Congreso, en Asunción, la capital del país, para denunciar lo que consideran ha sido un "golpe bastante fuerte".

La intervención de Ueno bank por problemas de solvencia financiera desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso.

Una de las principales preocupaciones es la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, entre ellos recursos de cinco cajas previsionales, y de aquellos depósitos que superen los 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares) cobijados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Lorena Canan, dijo a EFE que unos 1.400 millones de guaraníes (unos 226.488 dólares) depositados en Ueno proceden de la colecta nacional que esa institución realiza cada año en octubre y el resto de sus 140 cuarteles en el país.

En ese sentido, pidió un proyecto de "ley de salvataje financiero" que permita recuperar "íntegramente" esos recursos.

Estos bomberos reciben igualmente donaciones de otros países, principalmente vehículos e implementos para el combate de incendios y la atención de otras emergencias.

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, aseguró el lunes que se ha pagado ya a 1,74 millones de ahorristas el "equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía, y que a partir de ahora "tendrá prioridad" la recuperación de los recursos de los aportantes y los jubilados.

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