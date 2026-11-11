Brasil exportó un récord de 5,3 millones de sacas de café en octubre

Los embarques en octubre superaron en un 28,4 % los del mismo mes de 2025 (4,1 millones de sacas) y en un 2,9 % los de octubre de 2024 (5,2 millones), que eran hasta ahora el récord, según los datos del Consejo de los Exportadores de Café (Cecafé).

Los ingresos por las ventas en octubre también fueron récord para un mes, con 1.786 millones de dólares, valor en un 7,8 % superior al del mismo mes del año pasado.

El presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, atribuyó los récords al atraso en la recolección de la cosecha de este año por causa de las lluvias, que hizo con que el grano que comenzó a ser recogido en julio llegara al mercado ya valorizado y en mayor volumen.

El dirigente también atribuyó el aumento de las ventas a la normalización de los embarques dirigidos a Estados Unidos luego de que el mayor mercado mundial levantara en julio pasado los aranceles adicionales que había impuesto sobre el grano brasileño.

"Tan solo en octubre las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron un 119 %", explicó.

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Con el resultado de octubre, las exportaciones acumuladas en los diez primeros meses del año se ubicaron en 34,5 millones de sacas, con un crecimiento del 3,5 % frente al mismo período del año pasado y el tercer mejor volumen para los diez meses.

En valores, sin embargo, los embarques entre enero y octubre le dejaron a Brasil ingresos por 12.722 millones de dólares, con una reducción del 6,3 % frente al mismo período de 2025 debido a la caída de los precios internacionales del grano (-9,5 %).

Del total embarcado en diez meses, 4,6 millones tuvieron como destino Estados Unidos, poco más del 13 % del total, con lo que ese país recuperó su estatus como el mayor importador del grano brasileño.

Por bloques, sin embargo, Europa se mantuvo como el mayor comprador, con 17,8 millones de sacas en lo que va del año, el 51,6 % del total. Las exportaciones a Europa crecieron un 6,8 % en el acumulado hasta octubre.

Las ventas saltaron principalmente a otros productos productores, como Colombia (aumento del 83,4 %), México (47,9 %) e India (367,8 %).

Según Ferreira, los países productores compran el grano de tipo robusta de Brasil para procesar el café soluble que exportan.