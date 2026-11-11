Brasil pide pasar de reconocer el papel de bosques tropicales a financiar su protección

En un acto abierto a la sociedad civil, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue recibido con vítores, cánticos y aplausos, convertido ya en la gran figura de la COP31, en lo que es su primer viaje internacional desde su reciente victoria electoral.

Lula se disculpó por no poder hablar debido a la ronquera que arrastra desde las recientes elecciones y pidió que el ministro brasileño de Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco, leyera un discurso en su nombre y ante varios altos representantes.

"Su victoria es una victoria de los bosques y de la esperanza", dijo el ministro de Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, que bromeó con que Lula había tenido su fiesta de victoria electoral en la COP31.

El acto, al que además de Lula y Miliband asistieron jefes de Estado o de Gobierno de Guyana, Noruega, República Democrática del Congo, República del Congo, Indonesia y Bolivia, entre otros, estuvo centrado en movilizar inversiones, desarrollar programas nacionales de conservación y reforzar los derechos de los pueblos indígenas.

"El mundo reconoce el valor de los bosques, pero aún no está dispuesto a financiar su protección en la escala necesaria", leyó Capobianco durante ese encuentro dedicado a acelerar las medidas para detener y revertir la pérdida de bosques de aquí a 2030.

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El discurso identificó la pobreza, la falta de financiación y la ausencia de liderazgo político como los tres principales obstáculos para proteger los bosques tropicales.

"Cincuenta millones de personas viven en el bioma amazónico", señaló, antes de remarcar que sus habitantes necesitan servicios, empleo e ingresos.

"La idea errónea de que la conservación y el desarrollo son incompatibles pertenece al pasado", sostuvo Capobianco, quien defendió que los países con bosques tropicales deben ocupar un lugar central en las decisiones internacionales sobre su futuro.

Una de las principales apuestas brasileñas es el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, presentado en la anterior cumbre climática, celebrada en Belém.

El mecanismo ya ha movilizado 7.800 millones de dólares de socios internacionales y cuenta con el respaldo de 66 países y la Unión Europea. En total, esos países albergan aproximadamente el 90 % de los bosques tropicales del planeta, indicó en el discurso.

Ese fondo busca atraer capital público y privado para remunerar la conservación forestal, mediante un modelo que también ofrece rendimientos a los inversores.

"No se trata de una donación", subrayó Capobianco, al presentar la cooperación entre los países desarrollados y las economías del sur global como una pieza clave para ampliar la protección.

Brasil también destacó su hoja de ruta nacional para detener y revertir la deforestación y la degradación forestal hasta 2030, que combina conservación, instrumentos económicos, recuperación de vegetación nativa y actividades productivas sostenibles.

La intervención incluyó una advertencia sobre los límites de la conservación si no se reducen las emisiones mundiales.

La falta de compromiso con la reducción de emisiones y la descarbonización amenaza a los bosques tropicales, con consecuencias para el equilibrio climático global si estos ecosistemas superan un punto de no retorno, apuntó Capobianco en nombre de Lula.

Brasil es una pieza clave en la protección ambiental del planeta al albergar cerca del 60 % de la selva amazónica.