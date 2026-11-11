Brasil repatria los restos de dos esclavizados llevados a EEUU hace casi dos siglos

Los restos, correspondientes a los cráneos de un hombre africano que participó en la Revolta dos Malês, una histórica insurrección de esclavizados en Brasil en 1835, y de una mujer esclavizada enterrada en Río de Janeiro, según los grupos que reivindicaron su repatriación.

La devolución se produjo tras cuatro años de negociaciones entre el Gobierno brasileño, la universidad estadounidense y representantes de las comunidades descendientes, señala un comunicado divulgado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos de Brasil.

En la operación colaboraron la Universidad Federal de Bahía (UFBA) y la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), que se encargarán de la custodia temporal de los restos mientras se definen, junto con las comunidades descendientes, las medidas de memoria y reparación histórica.

El primero de los cráneos perteneció a un hombre de etnia yoruba, musulmán, cuya identidad se desconoce y que combatió en la Revolta dos Malês, una rebelión protagonizada por africanos esclavizados de religión islámica que estalló en la ciudad brasileña de Salvador en enero de 1835.

El hombre murió en un centro médico tras resultar herido por un disparo de mosquete durante el levantamiento.

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Su cráneo fue llevado a Estados Unidos ese mismo año por Gideon Theodore Snow, un comerciante y diplomático estadounidense que ejerció como vicecónsul de su país en Alagoas y posteriormente como cónsul en Pernambuco.

El cráneo fue entregado a un médico que coleccionaba piezas antropológicas en Estados Unidos y terminó en Harvard en 1847.

El regreso era reivindicado desde 2022 por representantes de la comunidad musulmana de Bahía, que crearon el Grupo de Trabajo Arakunrin para conseguir la restitución y poder darle sepultura en un ritual funerario islámico.

El segundo cráneo, según los registros consultados por las autoridades brasileñas, perteneció a una mujer esclavizada cuyos restos fueron exhumados en la década de 1860 del Cementerio de los Pretos Novos, en la región del Valongo, en Río de Janeiro, donde eran enterrados africanos esclavizados.

Los restos fueron llevados a Estados Unidos por integrantes de la Expedición Thayer, una misión científica dirigida por el zoólogo Louis Agassiz en Brasil entre 1865 y 1866, y pasaron a formar parte de la colección del Museo Peabody en 1870.

El Gobierno brasileño destacó en un comunicado que la restitución representa un compromiso con la memoria y la reparación histórica relacionadas con la esclavitud y el tráfico transatlántico de personas esclavizadas.