ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 15:50

Bruselas dice que los ataques híbridos a supermercados deben ser una "llamada de atención"

Imagen sin descripción

Bruselas, 11 nov (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Seguridad, Henna Virkkunen, advirtió este miércoles de que los ataques híbridos recientes contra sistemas de refrigeración en supermercados y contra bancos de sangre "deben ser una llamada de atención" para que Europa proteja sus infraestructuras críticas frente a riesgos "inaceptables".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un debate sobre amenazas híbridas en el Parlamento Europeo, Virkkunen señaló que el coste de estos ataques híbridos no sólo fue financiero sino también "social".

"Aunque los ataques no causaron un impacto significativo en la seguridad alimentaria o la salud pública, deben ser una llamada de atención para todos. Europa no puede permitirse tener dependencias o debilidades estratégicas que expongan nuestra infraestructura crítica a riesgos inaceptables", dijo Virkkunen.

La vicepresidenta comunitaria recalcó la importancia de evitar "riesgos de injerencia extranjera, espionaje o disrupción" en las cadenas de suministro de las tecnologías de la información y la comunicación más críticas y señaló particularmente a infraestructuras como las redes 5G, cada vez más presentes en tareas como la conectividad ultrarrápida, el envío de datos o la detección de drones.

"Necesitamos un enfoque firme, pragmático y proporcionado para reducir los riesgos de nuestras cadenas de suministro esenciales de TIC, y debemos actuar ya para reducir los riesgos de nuestras redes 5G. Se acabó el tiempo de las vacilaciones. Debemos ser mucho más decididos y ambiciosos, también para establecer plazos claros para la eliminación gradual de los proveedores de alto riesgo", pidió Virkkunen.

La comisaria finlandesa incidió en que, si no se consigue eliminar a los proveedores de alto riesgo de las redes 5G, estas dependencias se trasladarán al futuro de la conectividad con el 6G.

"La ciberresiliencia no sólo va de evitar ataques sino de asegurar que nuestras sociedades, economías y capacidades defensivas pueden seguir funcionando en una crisis. El riesgo de disrupción de la infraestructura crítica de la UE por parte de actores extranjeros es real", advirtió.

Virkkunen defendió que la UE ya está equipada con directivas que "podrían haber evitado" algunos de estos incidentes de haber estado plenamente aplicadas y señaló que dispositivos como los refrigeradores industriales afectados recientemente "están innecesariamente expuestos a internet o configurados con 'software' antiguo o contraseñas débiles".

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más
05
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar