Bruselas dice que los ataques híbridos a supermercados deben ser una "llamada de atención"

En un debate sobre amenazas híbridas en el Parlamento Europeo, Virkkunen señaló que el coste de estos ataques híbridos no sólo fue financiero sino también "social".

"Aunque los ataques no causaron un impacto significativo en la seguridad alimentaria o la salud pública, deben ser una llamada de atención para todos. Europa no puede permitirse tener dependencias o debilidades estratégicas que expongan nuestra infraestructura crítica a riesgos inaceptables", dijo Virkkunen.

La vicepresidenta comunitaria recalcó la importancia de evitar "riesgos de injerencia extranjera, espionaje o disrupción" en las cadenas de suministro de las tecnologías de la información y la comunicación más críticas y señaló particularmente a infraestructuras como las redes 5G, cada vez más presentes en tareas como la conectividad ultrarrápida, el envío de datos o la detección de drones.

"Necesitamos un enfoque firme, pragmático y proporcionado para reducir los riesgos de nuestras cadenas de suministro esenciales de TIC, y debemos actuar ya para reducir los riesgos de nuestras redes 5G. Se acabó el tiempo de las vacilaciones. Debemos ser mucho más decididos y ambiciosos, también para establecer plazos claros para la eliminación gradual de los proveedores de alto riesgo", pidió Virkkunen.

La comisaria finlandesa incidió en que, si no se consigue eliminar a los proveedores de alto riesgo de las redes 5G, estas dependencias se trasladarán al futuro de la conectividad con el 6G.

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"La ciberresiliencia no sólo va de evitar ataques sino de asegurar que nuestras sociedades, economías y capacidades defensivas pueden seguir funcionando en una crisis. El riesgo de disrupción de la infraestructura crítica de la UE por parte de actores extranjeros es real", advirtió.

Virkkunen defendió que la UE ya está equipada con directivas que "podrían haber evitado" algunos de estos incidentes de haber estado plenamente aplicadas y señaló que dispositivos como los refrigeradores industriales afectados recientemente "están innecesariamente expuestos a internet o configurados con 'software' antiguo o contraseñas débiles".