Canadá conmemora el Día del Recuerdo en homenaje a sus militares caídos en las guerras

Miles de personas se congregaron ante el Monumento Nacional de Guerra de la capital canadiense, donde a las 11.00 hora local (16.00 GMT) se guardaron dos minutos de silencio, se depositaron coronas de flores y se realizó una salva de 21 cañonazos.

Carney, que depositó una corona de flores ante el monumento, afirmó en un comunicado que "en un mundo cada vez más peligroso y dividido, nuestros derechos y libertades no se defienden por sí solos".

Por su parte, Arbour recordó que la conmemoración es una oportunidad para reflexionar sobre "el terrible coste humano de la guerra" y la responsabilidad de defender la paz y la dignidad humana.

Las ceremonias se repitieron en ciudades de todo el país, como Toronto, Montreal, Vancouver y Edmonton.

Este año, los actos tuvieron un especial significado en la localidad de Wainwright, en la provincia de Alberta, donde el pasado 17 de octubre cuatro militares murieron y otros 39 resultaron heridos en un incendio durante unos ejercicios de entrenamiento.

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El Día del Recuerdo tiene su origen en el armisticio que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial, a las 11.00 horas del 11 de noviembre de 1918.

La amapola roja, que simboliza a los soldados caídos y muchos canadienses llevan en la solapa, es el principal emblema de esta conmemoración, que este año coincide con el centenario de la Legión Real Canadiense, organización dedicada a los veteranos.

La jornada quedó marcada también por un accidente aéreo en Quebec, donde murió el piloto de una avioneta que participaba en los actos conmemorativos.

El aparato se estrelló al sur de la ciudad de Quebec. La Policía confirmó que el piloto era el único ocupante y las causas del siniestro todavía se desconocen.