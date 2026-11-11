Centenares de colegios norirlandeses vuelven a recibir falsas amenazas de bomba

La PSNI confirmó hoy en un comunicado que investiga el contenido "amenazante" de correos electrónicos enviados a colegios de la provincia británica desde fuera del Reino Unido.

"Nos tomamos muy en serio los incidentes de esta naturaleza y entendemos la preocupación que existe en la comunidad, en los centros educativos, así como entre los estudiantes y los padres", señaló el subcomisario jefe del cuerpo, Anthony McNally.

El responsable policial indicó que las investigaciones siguen en marcha, pero que, "por el momento, el riesgo para la población es bajo".

Diferentes centros educativos ya se vieron obligados a cerrar el pasado octubre después de que un correo electrónico indicara que había "un artefacto explosivo" en cientos de colegios de Irlanda del Norte, en una amenaza de bomba que resultó ser falsa.

También la Policía de la República de Irlanda (Garda) informó hoy de que tiene "conocimiento de una comunicación genérica que se ha enviado a varios centros educativos" de este país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La Garda considera que esta amenaza no es creíble y no está recomendando la evacuación de ningún centro educativo", agregó el cuerpo.

Las autoridades irlandesa ya advirtieron ayer de que esperan más amenazas de bomba falsas en los próximos días, durante la celebración este jueves y viernes en Dublin de dos grandes cumbres europeas, para las que ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes.

El comisario jefe de la Garda, Justin Kelly, dijo que estas amenazas recientes "carecen de credibilidad" y sostuvo que sus responsables tratan de "sembrar la discordia" y "desestabilizar las democracias".

La capital irlandesa acoge este jueves una reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), a la que asisten alrededor de 55 jefes de Estado y de Gobierno, mientras que el día siguiente se celebrará una reunión informal de los líderes de la Unión Europea (UE).

La semana pasada varios medios de comunicación de este país recibieron amenazas de bomba falsas, días después de que también fueran objeto de alertas de seguridad aerolíneas, supermercados y centros educativos.