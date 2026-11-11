China celebra el Día del Soltero protagonizado por la IA y nuevas dudas entre consumidores

La campaña, considerada el mayor festival de compras en línea del mundo, llega a su decimoctava edición con la IA incorporada a múltiples fases del proceso, desde búsqueda de artículos hasta creación de anuncios, gestión de pedidos o atención al cliente.

Según datos de la consultora Xingtu, las principales plataformas acumularon entre el 7 y el 31 de octubre ventas por 1,02 billones de yuanes (152.915 millones de dólares), un 2,36 % más que en el período comparable de 2025.

Como referencia, en el conjunto de la edición de 2025 las transacciones alcanzaron los 1,7 billones de yuanes (254.859 millones de dólares), un 14,2 % más que en 2024, según Xingtu, si bien los resultados definitivos se conocerán al final de la campaña.

La plataforma Tmall informó este miércoles de que durante la campaña había vendido ya 120 millones de paquetes de pañuelos de papel, 43,62 millones de bolsas de comida para gatos y 12 millones de unidades de leche en polvo, en una edición marcada por la demanda de productos de uso cotidiano.

Atrás quedaron las grandes pantallas en las que las plataformas exhibían en tiempo real el volumen de transacciones durante la jornada, práctica abandonada en los últimos años, en paralelo al mayor énfasis de Pekín en la "prosperidad compartida" desde 2021.

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Lejos queda también la jornada única del 11 de noviembre que concentraba las compras, bautizada como 'Día del Soltero' por la individualidad representada por los números uno de la fecha.

Desde que Alibaba popularizase esta celebración comercial en 2009, las promociones se han extendido progresivamente, hasta alcanzar los 37 días en 2025.

Este año, la plataforma de vídeos Kuaishou dio el pistoletazo de salida el 7 de octubre, con una campaña de 40 días, mientras que JD.com comenzó el día 12 y Tmall puso en marcha sus ventas directas el 20 de octubre.

Las principales plataformas han apostado además por simplificar los descuentos y reducir los sistemas de cupones y anticipos que complicaban las compras.

Sin embargo, persiste cierto descontento entre los consumidores, que denuncian ofertas difíciles de calcular y promociones no tan ventajosas como parecen.

"Cuando estaba en la universidad, el festival significaba directamente descuentos del 50 %, sin tantas complicaciones", lamentó un usuario de la red social Weibo.

Una de las novedades más visibles es la proliferación de imágenes de productos generadas mediante IA.

La prensa local destaca anuncios con modelos que presentaban anomalías anatómicas, como piernas o dedos adicionales, y representaciones alejadas del aspecto real.

Expertos jurídicos consultados por el medio local The Paper advirtieron de que la falta de identificación de contenidos artificiales podría constituir publicidad engañosa.

A estas inquietudes se añaden las relacionadas con la atención automatizada, ya extendida entre los vendedores para gestionar consultas y reclamaciones.

Según el diario China Youth Daily, los servicios de atención mediante IA son un nuevo foco de quejas de los consumidores, que denuncian dificultades para contactar con operadores humanos y respuestas incoherentes.

En la red social Xiaohongshu, una usuaria denunció que, pese a preguntar repetidamente por una compra, el servicio automatizado de una tienda seguía ofreciéndole información sobre promociones de puntos: "La atención al cliente con IA es como hablar con una pared", lamentó.

Según datos de la Asociación China de Consumidores, las organizaciones de defensa del consumidor recibieron 985.900 reclamaciones durante el primer semestre de 2026, de las que un 27 % estuvieron relacionadas con servicios posventa.

La campaña llega mientras China trata de estimular una demanda interna que continúa mostrando signos de debilidad: las ventas minoristas de bienes de consumo aumentaron apenas un 1,1 % interanual entre enero y septiembre, frente al avance del 3,8 % de las ventas de productos por internet, según datos oficiales.

Pekín ha desplegado medidas de apoyo, entre ellas subvenciones para renovar automóviles y electrodomésticos, así como ayudas para abaratar los créditos destinados al consumo.

Sin embargo, la economista Yixiao Zhou, de la Universidad Nacional Australiana, advirtió de que este problema tiene difícil solución, dado que está relacionado principalmente con la "confianza de los hogares", afectados por la crisis inmobiliaria y la incertidumbre sobre sus ingresos.

La experta también señaló que las desigualdades en el acceso a servicios sanitarios, educativos y de pensiones fomentan el "ahorro preventivo", lo que limita la eficacia de unas medidas que pueden adelantar determinadas compras sin generar un aumento sostenido del consumo.