Cientos de vuelos cancelados en Portugal debido a la depresión Charles

Según datos publicados en la página web de la gestora ANA - Aeroportos de Portugal, hay más de 200 vuelos que han sido cancelados con el aeropuerto de Lisboa como punto de origen o de partida, conectados con ciudades como Valencia, Bruselas, Milán, París y Dubai.

También hay vuelos cancelados en los aeropuertos de Faro (sur), Oporto y del archipiélago de Madeira, donde el temporal se dejó sentir esta madrugada, causando varios destrozos.

"Debido a las condiciones meteorológicas adversas, confirme el estado de su vuelo junto a la compañía aérea antes de dirigirse al aeropuerto y prevea tiempo adicional para su traslado", indica la gestora en un mensaje en su web.

Las autoridades portuguesas declararon la situación de alerta para este miércoles y ordenaron el cierre de centros educativos y servicios públicos no esenciales ante la previsión de fuertes vientos y precipitaciones.

La agencia meteorológica portuguesa mantiene avisos de nivel rojo, el máximo de una escala de tres, en cuatro distritos del centro y sur del país, entre ellos Lisboa, ante las precipitaciones previstas para las próximas horas, mientras que el aviso naranja y amarillo para el resto del país.