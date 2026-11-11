Colectivos de búsqueda rompen diálogo con zapatistas por rechazo a encuentro en México

La controversia surgió por una invitación para reunirse el 6 de diciembre en la Glorieta de las y los Desaparecidos de Ciudad de México, un espacio de memoria y protesta de las familias que buscan a sus seres queridos.

El EZLN, a través de comunicados del capitán Marcos, descartó participar en ese encuentro colectivo y planteó mantener reuniones privadas con familiares de personas desaparecidas durante su próxima visita a la capital.

La decisión provocó el rechazo de colectivos de búsqueda, que cuestionaron la postura del EZLN y anunciaron que continuarían sus actividades sin la participación de la delegación zapatista.

Los colectivos que conforman la Glorieta de las y los Desaparecidos calificaron de “insensible” el comunicado zapatista y reiteraron que la invitación al encuentro fue realizada por las propias familias de personas desaparecidas, “a esas que con mucha publicidad según querían abrazar”.

“Lamentamos que, antes de que llegara el abrazo, llegó el rechazo; este duro golpe hacia las familias que conformamos la Glorieta de las y los Desaparecidos”, expusieron en un pronunciamiento público.

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Además, consideraron que “su lejanía” con los procesos de los colectivos de búsqueda “les hizo escuchar voces que le apuestan a la división de las familias”.

Este miércoles, el capitán Marcos respondió con una carta titulada “Una disculpa”, en la que reconoció que sus palabras habían ofendido a las familias buscadoras y asumió personalmente la responsabilidad por el tono de sus afirmaciones.

“De corazón les pido disculpas por haberles ofendido, lastimado y agredido”, expresó el dirigente.

Marcos sostuvo que los zapatistas también se habían sentido “agredidos y lastimados”, pero reconoció que debió ser “más cuidadoso” al dirigirse a las familias.

Además, expresó su deseo de que las familias tengan éxito en la búsqueda de sus seres queridos. Sin embargo, no anunció cambios en los planes del EZLN ni confirmó su participación en el encuentro del 6 de diciembre.

“Por lo demás, cada quien su modo, su calendario, su geografía… y su agenda”, concluyó.

La polémica se intensificó después de que Marcos difundiera un pronunciamiento el martes, en el que defendió la decisión de privilegiar las reuniones privadas: “No vamos a ir a donde, dicen, nos ‘invitaron’ porque nuestro objetivo es tener encuentros privados para escucharlas”, dijo entonces.

La ruptura ocurre en vísperas de una movilización zapatista prevista para diciembre en Ciudad de México, donde el EZLN contempla actividades con organizaciones y movimientos sociales.

Según la logística del EZLN, 1.530 delegados zapatistas viajarían a Ciudad de México, con el objetivo de escuchar individualmente a familias de personas desaparecidas y reunirse con grupos pequeños.

El desencuentro se produce en un país que enfrenta una crisis de desapariciones, con más de 130.000 personas aún sin localizar, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).