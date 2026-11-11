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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 20:05

Colombia pide a EE.UU. mediar ante Venezuela para buscar a militar secuestrada por el ELN

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Tolemaida (Colombia), 11 nov (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, pidió este miércoles a EE.UU. mediar ante autoridades de Venezuela para que colaboren en la búsqueda de una subteniente del Ejército, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento fronterizo de Arauca.

Por EFE
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"Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela, para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo que estamos esperando", manifestó Mora a periodistas en el fuerte militar de Tolemaida, donde participó en la inauguración de un hangar donado por EE.UU. para la reparación de helicópteros militares.

El ministro señaló que espera que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar hacia una mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad, no solamente para localizar a la subteniente María Camila Pantoja, sino también para contener la actividad de los grupos armados ilegales en la zona fronteriza.

"Que haya una verdadera contención del otro lado, para que todo este gran esfuerzo que estamos haciendo acá no se vea reflejado en una ocupación del territorio del otro lado", agregó el funcionario, en referencia a las operaciones que adelanta la fuerza pública colombiana en la frontera.

El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó el pasado 5 de noviembre que tiene en su poder a la subteniente Pantoja, después de que la Décima Octava Brigada del Ejército denunciara su desaparición en el municipio de Saravena, en Arauca.

La subteniente se movilizaba por el casco urbano de esa población cuando fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta, según la información entregada entonces por las autoridades militares.

En un video difundido en redes sociales, el ELN se atribuyó el secuestro y advirtió que cualquier intento de rescate por parte de las autoridades podría poner en riesgo la vida de la uniformada.

Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, es uno de los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano debido a la presencia histórica del ELN y a su ubicación estratégica para el tránsito de grupos armados ilegales.

La confrontación entre organizaciones armadas ha provocado desplazamientos, confinamientos y amenazas contra las comunidades, además de afectar las actividades económicas y la movilidad de la población.

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