Colombia y EEUU concluyen maniobras militares conjuntas de lucha contra el narcotráfico

El entrenamiento, que tuvo su fase principal entre el 2 y el 11 de noviembre en el fuerte militar de Tolemaida (centro), reunió a 338 militares colombianos del Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 y 282 estadounidenses de la 3.ª Brigada de la 10.ª División de Montaña.

El comandante del Ejército colombiano, general José Bertulfo Soto Sánchez, destacó, durante el acto de clausura Tolemaida, que el ejercicio permitió "fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos mediante la integración de capacidades, procedimientos y estándares operacionales comunes".

Por su parte, el comandante general adjunto del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército estadounidense, general Joseph Hopkins, destacó que uno de los principales resultados del ejercicio fue la confianza construida entre ambas fuerzas.

"Nuestra seguridad está estratégicamente conectada", manifestó Hopkins, quien señaló que Colombia se encuentra en la vanguardia de la seguridad hemisférica frente a amenazas transnacionales.

Colombia y Estados Unidos mantienen una gran cooperación militar que se ha fortalecido desde la llegada al poder del ultraderechista Abelardo de la Espriella en agosto pasado.

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Durante las jornadas se realizaron ejercicios de combate en ambientes selváticos, simulaciones de ataques, situaciones de encuentro con campos minados, procedimientos de reconocimiento con drones y maniobras de inserción de tropas mediante descenso por soga rápida.

El director del ejercicio, el coronel colombiano Valerio Pérez, explicó que el entrenamiento también permitió intercambiar experiencias sobre el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas para labores de observación y reconocimiento, así como fortalecer las capacidades defensivas.

"Lo que hicimos fue transmitir conocimientos y experiencias", precisó el oficial, quien agregó que los participantes colombianos serán desplegados posteriormente en distintas regiones del país y no tienen previsto incorporarse a operaciones conjuntas con las tropas estadounidenses.

Vanguardia del Sur forma parte de la agenda de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos para el periodo 2026-2028, que contempla actividades de formación, intercambio de experiencias y entrenamiento.

El fin de las maniobras coincidió con la visita a Bogotá del jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine, y quien fue recibido por el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erik Rodríguez.

Rodríguez aseguró en la red social X que este fue "un encuentro que reafirma la solidez" de la "cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio".

Esta cooperación militar queda enmarcada en la lógica del Escudo de las Américas, una alianza hemisférica impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Colombia se sumó a esta iniciativa poco después de que De la Espriella llegara a la Presidencia el pasado 7 de agosto, en uno de los gestos de alineamiento de Colombia con Estados Unidos.

El acercamiento entre Bogotá y Washington quedó de manifiesto el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla y se reunió con De la Espriella, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos Gobiernos desde la llegada del mandatario colombiano al poder.