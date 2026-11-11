Comienza en Abu Dabi la segunda reunión a tres entre Rusia, Ucrania y EE.UU.

"Comenzamos el segundo día de negociaciones", escribió en su canal de Telegram Umérov, que es también jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

Umérov explicó además que la delegación ucraniana se reunirá por separado con los representantes de sus socios europeos presentes en Abu Dabi tras el encuentro a tres con estadounidenses y rusos.

Una fuente oficial rusa también confirmó a la agencia de noticias TASS el comienzo de la reunión trilateral.

Según dijo en la víspera el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los contactos de ayer se habló de la posibilidad de llevar a cabo un gran intercambio de prisioneros en el que sean liberados mil o incluso 1.500 cautivos de cada bando.

Las garantías de seguridad que pueda recibir Ucrania tras la guerra y las aspiraciones del país a ingresar en la UE y la OTAN fueron otros de los temas abordados en la reunión, según Zelenski, cuyos emisarios volvieron a plantear la posibilidad de que se declaren treguas parciales o un alto el fuego completo para seguir negociando sin combates.

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Rusia rechaza esa opción y se ha mostrado particularmente interesada en avanzar hacia un acuerdo que vaya más allá de la guerra con los ucranianos y satisfaga algunas de las demandas sobre la expansión de la OTAN hacia el este con las que ha justificado su invasión de Ucrania.

El enviado estadounidense Steve Witkoff se felicitó ayer por el carácter "constructivo" de la reunión a tres del martes y señaló que el objetivo de EE.UU. es "poner fin a esta guerra devastadora y establecer los acuerdos de seguridad necesarios para una Ucrania soberana, segura y próspera y una paz duradera en toda Europa".

Aunque no participan en los contactos que mantienen ucranianos, estadounidenses y rusos, en Abu Dabi están presentes los consejeros de seguridad de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, además de representantes del Consejo Europeo y de la OTAN.

Los europeos y el emisario de la Alianza sí se han reunido por separado con ucranianos y estadounidenses.