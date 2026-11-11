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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 09:00

Comité ONU declara arbitraria la detención de dos abogados de Navalni y pide su liberación

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Ginebra, 11 nov (EFE).- La privación de libertad de Vadim Kobzev y Alexei Liptser, abogados del fallecido líder de la oposición rusa Alexei Navalni, viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que deben ser liberados, declaró el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Por EFE
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El grupo de expertos de la ONU analizó el caso en su sesión de agosto y septiembre e hizo pública este miércoles su decisión no vinculante, en la que subraya que los letrados, que cumplen penas de prisión, han de ser puestos en libertad inmediatamente y ser indemnizados.

También exhorta a las autoridades rusas a investigar las circunstancias en torno a la detención arbitraria de ambos, y tomar medidas contra los responsables.

Kobzev y Liptser fueron detenidos en octubre de 2023, el primero de ellos horas antes de su prevista intervención en una audiencia sobre el caso Navalni.

Se les condenó en enero de 2025 a prisión por "participación en una comunidad extremista", debido a sus actividades en la Fundación Anticorrupción (FBK), la ONG fundada por Navalni.

Kobzev cumple su pena de cinco años y seis meses de prisión en la colonia penal de Kirov, mientras Liptser, condenado a cinco años, se encuentra en la colonia siberiana de Abakan, a más de 3.300 kilómetros de Moscú, donde vive su familia.

El grupo de trabajo de Naciones Unidas, formado por cinco juristas, considera en su informe, entre otras irregularidades, que el delito de pertenencia a una "comunidad extremista" es demasiado vago e impreciso.

También subraya que se les ha perseguido por su trabajo como abogados y defensores de derechos humanos, así como por su pertenencia a la FBK, y que en el proceso se violó el derecho a un juicio público, la presunción de inocencia o la independencia e imparcialidad judicial.

Navalni murió en febrero de 2024 en la remota prisión Lobo Polar, en las inmediaciones del círculo polar ártico, a la que había sido transferido secretamente dos meses antes.

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