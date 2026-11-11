Conferencia Episcopal de Perú niega veto al encuentro del papa con víctimas del Sodalicio

En declaraciones a medios durante su visita al centro internacional de prensa que cubre la visita del papa, García Camader se excusó de las acusaciones contra él al señalar que el programa de la visita del pontífice lo realiza la Santa Sede.

"El programa no depende de mí, depende la Santa Sede que lo organiza. Nosotros somos un pueblo anfitrión que acoge al papa", dijo el líder de los obispos peruanos, si bien desde el Vaticano se había señalado que la selección de los representantes de las víctimas correspondería a la Conferencia Episcopal.

"La organización y el programa lo hace la Santa Sede. Les invito a que se informen mejor. La información nos lleva a la verdad", remarcó.

No obstante, García Camader indicó que "la Conferencia Episcopal está siempre abierta para escuchar a cualquier víctima, porque escuchar es nuestra tarea, y discernir también para buscar juntos una solución al problema como conferencia episcopal".

"Toda persona necesita ser escuchada, todavía más cuando ha sufrido algún tipo de vejación y necesita sanar esa herida. Siento que Perú será sanado si aprendemos a escucharnos y a no vivir del prejuicio, sino de la verdad. Mi corazón está abierto, abrimos nuestro corazón para buscar la verdad, la reconciliación y el perdón entre todos los peruanos", concluyó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien el Vaticano había anunciado que el papa se reuniría en los tres países de su gira con víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia, hasta el momento se desconoce quiénes serán los interlocutores en Perú, donde las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) han pedido una audiencia para reclamar mayor celeridad en el proceso de desarticular su estructura.

José Enrique Escardó, el primer denunciante del Sodalicio, aseguró horas antes este miércoles que había sido aparentemente excluido de la reunión, y culpó de ello al nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco Gualtieri.

"Se prevé (extraoficialmente) una reunión con víctimas de abusos eclesiales (no se sabe si del Sodalicio) para mañana (jueves) a las 16:30 (21:30 GMT) en la Nunciatura Apostólica. La consigna del nuncio Paolo Rocco Gualteri es 'no Escardó' porque dice que «tiene terror de lo que pueda comunicar saliendo", señaló Escardó a través de la red social X.

El denunciante, que mantiene también una postura crítica contra García Camader por el tratamiento de otras denuncias, agregó que "quieren solo un show, como en España o Argentina, sin víctimas 'incómodas' para el Vaticano y la Conferencia Episcopal Peruana".

Por ello, ha convocado un plantón de víctimas de abusos contra la Nunciatura para la misma hora en la que se realizaría supuestamente esa reunión.

El papa León XIV realiza en Perú la tercera y última parada de su gira sudamericana que lo llevó previamente a Uruguay y Argentina.

La llegada del papa a Perú supone el regreso de Robert Prevost al país andino, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral durante más de veinte años. Allí comenzó su trayectoria como misionero y llegó a ser obispo, además de adquirir la nacionalidad peruana, antes de que el papa Francisco lo convocara al Vaticano en 2023.