Congreso chileno desafía recortes presupuestarios de Kast con rechazo a partida educativa

La negativa se suma a la rechazada para los recursos destinados a Interior y Seguridad Pública, en medio de la polémica por los recortes propuestos por el Ejecutivo.

Las dos rechazos del Parlamento se han dado en aquellas partidas en las que el Ejecutivo propuso fuertes reducciones en áreas clave o programas sociales; recortes que han sido cuestionados de forma transversal.

El proyecto completo contempla 33 partidas presupuestarias de las cuales la Cámara Baja aprobó cinco que corresponden a las carteras de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Contraloría General y Congreso Nacional.

La votación de este miércoles culminó empatada a 72 votos -lo cual se considera un rechazo en la normativa-, un escenario similar a lo ocurrido el martes en el debate por la del Interior, lo cual obliga al Ejecutivo a presentar indicaciones en el Senado para poder reponer el financiamiento a los ministerios.

El rechazo en educación, sin embargo, ha obligado al Gobierno a replantearse por primera vez sus recortes: prometieron revisar en el Senado el programa de entrega de computadores a escolares, que tiene 17 años de vigencia y no proyectaban seguir financiando.

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Se trata del programa denominado 'Yo Elijo mi PC', que forma parte del plan para reducir la brecha digital y que en 2026 entregó portátiles a 96.100 estudiantes con un aporte de 36 millones de dólares (35 mil millones de pesos chilenos).

Los beneficiados del programa son alumnos del segundo ciclo de la enseñanza básica, que pertenecen a establecimientos públicos y colegios particulares subvencionados.

La eliminación por parte del Ejecutivo de programas en distintas carteras ha generado críticas y rechazo en diversos sectores políticos, y en el caso de los portátiles generó el reclamo de estudiantes, profesores y trabajadores chilenos de la educación en una marcha realizada a inicios de octubre.

Los congresistas votaron el rechazo a pesar de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se comprometió durante la sesión a buscar una fórmula para reponer los recursos eliminados, tras escuchar las preocupaciones y relatos sobre el impacto positivo que tiene la entrega de computadores para estudiantes y sus familias.

"Sé que han visto el impacto vivencial y eso no es baladí. Yo empatizo plenamente con esa experiencia", aseguró Quiroz.

El ministro, sin embargo, puso en duda la efectividad que tiene la entrega de computadores en los resultados educativos y señaló que algunos estudios indican que no siempre implica mejoras en el aprendizaje, por lo que, afirmó, "tenemos que hacer un esfuerzo para coincidir ambas cosas".

"Habiendo escuchado la sala y tomando lo que siempre ha sido la motivación del presidente Kast por la educación, sobre todo básica, es que queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta, donde consideremos también recoger elementos que permitan mejorar este programa", cerró.