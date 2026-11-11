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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 12:35

Coordinador humanitario ONU pide el fin de excusas y damoras para que entre ayuda en Gaza

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Ginebra, 11 nov (EFE).- El coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, recordó este miércoles que desde hace meses han dado la voz de alarma sobre la falta de suministros esenciales en Gaza de cara al invierno, y que ante ello tanto Israel como la comunidad internacional han alegado excusas "inaceptables".

Por EFE
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"Basta de demoras, abran todos los pasos fronterizos, no sólo uno, y dejen que nuestros socios clave, las ONG, trabajen", indicó en un comunicado el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Fletcher lamentó que numerosos ministros de Asuntos Exteriores hayan prometido apoyo "pero también hayan dicho repetidamente que sería difícil avanzar hasta después de las elecciones israelíes", celebradas el pasado 27 de octubre.

"Ahora se nos dice que esperemos a la formación de un gobierno", se quejó el coordinador humanitario, quien aseguró que "esto no es una excusa aceptable, como la comunidad internacional y la Junta de Paz han dejado claro".

Fletcher reclamó el "fin del castigo colectivo" impuesto a la población gazatí, un sufrimiento que en su opinión es "previsible y evitable".

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