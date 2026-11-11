Cuba recibe 1.500 toneladas de arroz de Vietnam como parte de acuerdos de cooperación

Se trata de arroz de la variedad CT16 para la compañía cubana Los Palacios de la provincia Pinar del Río (oeste), en el marco de un acuerdo de cooperación entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de ambos países, puntualizó el texto publicado en el diario Cubadebate.

La compañía vietnamita recibió en enero de 2025 tierras para sembrar arroz en Los Palacios, a unos cien kilómetros al suroeste de La Habana, y ha coordinado con sus socios cubanos la puesta en marcha de modelos pilotos para el cultivo del cereal bajo gestión integral de la empresa, suministro de insumos y asistencia técnica a los agricultores locales.

AgriVMA también trabaja en la isla en la comercialización y suministro de semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria, junto con el apoyo técnico a las explotaciones agrícolas.

Además, la compañía asiática instaló y puso en funcionamiento en el municipio de San Cristóbal, que pertenece a la provincia de Artemisa (oeste), la primera planta de procesamiento de arroz del país que emplea tecnología y líneas de producción vietnamitas.

De acuerdo con los datos publicados en esta jornada, la superficie de cultivo de AgriVMA en Cuba han aumentado de mil a más de 2.500 hectáreas en las provincias de Pinar del Río, Granma, Sancti Spíritus y Villa Clara.

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Vietnam y China se han convertido en los últimos años en los principales proveedores de arroz a Cuba, donde ese cereal es un alimento vital con un consumo promedio per cápita de sesenta kilogramos al año.

Cuba requiere de unas 700.000 toneladas anuales de arroz para el consumo nacional y según cifras oficiales, en 2024 el país solo produjo unas 80.000 toneladas, apenas un 11 % de lo que consume.

Los datos de este cultivo concuerdan con la reducción de otras muchas producciones agrícolas en la isla, debido a la profunda crisis económica desde hace seis años, marcada por los errores en la política económica nacional y agravada en 2026 con el cerco petrolero impuesto por EE.UU. y las sanciones a quienes hagan negocios con el Gobierno cubano.