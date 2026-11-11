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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:05

Daniel Noboa subraya que el apoyo entre Ecuador y Colombia debe ser "recíproco"

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Quito, 11 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, subrayó este miércoles que el apoyo entre su país y Colombia debe ser "recíproco" y se refirió en especial al tema de la cooperación en el campo energético y el costo en la venta de electricidad.

Por EFE
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Noboa aseguró que ha conversado "varias veces" con su homólogo colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, para fijar "un precio bajo de 8, 9, 10 centavos (por kilovatio-hora), que inicialmente él estaba de acuerdo".

"Ahora nosotros vamos a necesitar de Colombia tres, cuatro semanas, pero a finales de diciembre, enero y febrero, ellos van a necesitar (de Ecuador). Entonces cualquier cosa que cobren ahora se les va a cobrar de vuelta", anticipó en una entrevista con la radio Centro, de Guayaquil.

El gobernante agregó que Colombia tiene "otro problema (...), más que nosotros: es el paso del crudo por nuestro oleoducto".

"También será así, o sea si el 'rate' era cinco dólares, ahora será 50", señaló al apuntar que "al final se trata de que hay que ser recíproco, y se le cobrará también a Colombia un alto valor por el paso del crudo, se le cobrará también electricidad cara en los momentos en que ellos necesiten, ya que en este momento, ellos han decidido cobrarnos unos valores altos", dijo.

En agosto pasado, el Gobierno colombiano reanudó la venta de energía a Ecuador luego de que en enero la suspendió en respuesta a los aranceles que Noboa anunció contra el vecino país por temas de seguridad fronteriza y que desataron una guerra comercial que concluyó en junio último.

Al anunciar la reanudación, el Ministerio ecuatoriano de Ambiente y Energía señaló que la operación se había concretado "en condiciones más competitivas para el país", ya que el precio promedio de importación de energía para la jornada del 5 de agosto se ubicó en 0,33 dólares por kilovatio-hora, "aproximadamente un 67 % inferior al registrado en operaciones anteriores, cuando el precio alcanzó 0,99 dólares por kilovatio-hora".

El pasado 6 de noviembre, Noboa aseguró que, tras los recientes problemas por el estiaje de los embalses, que provocaron cortes de energía en grandes industrias, ese día su país contaba con un superávit de 200 megavatios sin necesidad de comprarle energía a Colombia.

"Lo que verdaderamente le da sostenibilidad" al sistema eléctrico ecuatoriano es cómo se manejen los embalsen, la autogeneración de las industrias, recuperación y mantenimientos, y control de la potencia en horas pico, aseveró este miércoles.

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