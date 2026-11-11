Delcy Rodríguez llega a Turquía para participar en la cumbre climática COP31

La líder chavista, junto a altas autoridades como el canciller, Oliver Blanco, y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, expresó que su país ratificará el compromiso con el medioambiente, según un video publicado en X por el titular de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Rodríguez, quien estuvo en Turquía el pasado junio, abogó por el establecimiento de "una hoja de ruta, una agenda concreta para poder tener un porvenir y superar los desafíos" relacionados con la crisis climática.

La COP31 arrancó el lunes en Antalya entre llamadas a la cooperación internacional en un mundo enfrentado y dividido, nuevas señales de la aceleración del calentamiento y un caos organizativo que dejó a miles de participantes atrapados en largas colas para acceder al recinto.

La cumbre se celebra bajo una fórmula inédita: Turquía ejerce la presidencia y Australia lidera las negociaciones.

El ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, presidente de la conferencia, apeló a reconstruir la confianza internacional en un contexto de creciente fragmentación geopolítica.