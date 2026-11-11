Desmantelan en Sicilia una red de matanza clandestina de caballos para vender su carne

La operación, coordinada por la Fiscalía de Siracusa, se ha saldado con siete personas investigadas, un veterinario bajo arresto domiciliario y la incautación de bienes valorados en unos dos millones de euros, según informaron este miércoles los Carabineros (policía militarizada italiana).

Según la reconstrucción policial, la organización adquiría a bajo coste caballos registrados oficialmente como no aptos para la producción alimentaria y los introducía en un circuito clandestino de comercialización.

Los primeros sacrificios se llevaban a cabo en un cobertizo en estado ruinoso anexo a una explotación ganadera local, sin licencias sanitarias ni condiciones básicas de higiene.

Posteriormente, la carne, que la policía considera "potencialmente peligrosa para la salud pública", se distribuía a precios reducidos a través de una carnicería y varios puestos ambulantes de bocadillos que operaban en distintos municipios de la provincia de Siracusa.

Para reducir costes de gestión, los sospechosos arrojaban sistemáticamente los despojos y restos biológicos en parcelas colindantes con una autovía provincial, donde generaron "vertederos ilegales de residuos especiales con grave perjuicio para el ecosistema".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación, sustentada en escuchas telefónicas y grabaciones de cámaras de vigilancia, destapó además que la trama operaba también en el interior de un matadero de la zona.

En estas instalaciones se falsificaban las guías y documentos de traslado de los caballos con la presunta complicidad de los administradores de la planta y de un veterinario del servicio público de salud (ASP) de Siracusa.

Por orden judicial, el veterinario permanece en arresto domiciliario y se ha decretado el embargo cautelar de un matadero, un establo, una carnicería y la parcela utilizada como vertedero clandestino, con un valor total estimado en torno a los dos millones de euro.

A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, matanza abusiva, falsedad documental, comercio de alimentos nocivos y gestión ilícita de residuos.