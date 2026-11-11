Detenidos cinco presuntos miembros de Hizbulá en nuevo paso de las autoridades libanesas

El primer ministro, Nawaf Salam, mantuvo una serie de contactos de alto nivel para "dar seguimiento" al caso desde Turquía, donde se encuentra para participar en la cumbre del clima COP31, y desde donde alertó de que la "era de la impunidad y los encubrimientos" ha terminado, informó este miércoles su oficina en un comunicado.

Según la nota, que no menciona la afiliación de los detenidos, se trata de un grupo de "jóvenes" detenidos el martes entre Bcharre y Batroun, zonas mayoritariamente cristianas alejadas de las áreas tradicionales de influencia de Hizbulá.

"El primer ministro Salam enfatizó que la era de la impunidad y los encubrimientos ha terminado, y reiteró que las investigaciones en curso se llevarán a cabo dentro del marco legal", agrega el comunicado.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) confirmó que los "cinco miembros de Hizbulá" están siendo objeto de una investigación preliminar a cargo de la Dirección de Información de las fuerzas de seguridad y que el caso está siendo supervisado por el fiscal del Tribunal de Casación, el juez Ahmad Rami al Haj.

Partidos rivales de la formación chií expresaron su preocupación por la presencia de estas personas en la región septentrional, como el comité ejecutivo del cristiano Kataeb en Batroun, que convocó una reunión para abordar el asunto, o dos diputados del grupo de mismo signo Fuerzas Libanesas.

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Las detenciones se produjeron después de que el mes pasado las fuerzas de seguridad libanesas incautaran un cargamento de explosivos en un puesto de control en la zona de Dahr al Baydar, al este de Beirut, en una hasta ahora poco común intervención directa contra Hizbulá.

Al menos 13 personas con supuestos vínculos con ese movimiento político y armado fueron imputadas en relación con los explosivos, que Hizbulá defendió iban a ser utilizados contra Israel, mientras el caso disparó la tensión con las autoridades e incluso temores a un potencial estallido de violencia interna.

El Gobierno del Líbano aprobó un plan para desarmar a Hizbulá el pasado año, a raíz de la guerra de 2024 con Israel, y volvió a reafirmar su compromiso con la medida este marzo tras el estallido de una nueva ronda de hostilidades, aunque los avances al respecto han sido muy limitados.