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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:50

Detienen a dos líderes criminales y otras doce personas armadas en el sur de México

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Ciudad de México, 11 nov (EFE).- Catorce personas armadas, entre ellas dos presuntos líderes regionales de un grupo delictivo, fueron detenidas en el municipio de Benemérito de las Américas, en el estado de Chiapas (sur), informaron este miércoles las autoridades de seguridad.

Por EFE
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Entre los arrestados figuran dos personas identificadas en las investigaciones ministeriales como líderes del crimen organizado que opera en la zona limítrofe con Guatemala, un corredor marcado en los últimos años por disputas territoriales entre carteles del narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, el operativo se efectuó sobre un camino de terracería en la colonia Bellavista, donde fuerzas de seguridad desplegadas interceptaron al grupo de sospechosos armados.

Durante la intervención se aseguraron doce armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos dotados con placas balísticas.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), junto con corporaciones policiales del estado.

Los catorce detenidos y el material bélico quedaron a disposición del Ministerio Público federal, instancia responsable de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica conforme a los tiempos legales.

La región fronteriza de Chiapas registra disputas entre diferentes grupos delictivos por el control de rutas para el trasiego de drogas, armas y el paso irregular de migrantes.

La detención de los 14 hombres armados se da en un contexto en el que el Gobierno federal busca contener las actividades del crimen organizado mediante una estrategia basada en el uso de inteligencia policial, la coordinación militar y el despliegue de fuerzas conjuntas en puntos estratégicos del país.

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