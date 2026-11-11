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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 02:30

Detienen a un profesor en Japón acusado de grabar en secreto miles de imágenes de menores

Imagen sin descripción

Tokio, 11 nov (EFE).- La Policía de la prefectura de Saitama detuvo este miércoles a un profesor de primaria acusado de filmar en secreto, con la cámara de su reloj de pulsera, a un niño que se cambiaba de ropa en un aula, así como de poseer miles de imágenes de menores similares en sus dispositivos electrónicos.

Por EFE
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El profesor, de 26 años y que trabajaba en una escuela del distrito capitalino de Adachi, fue arrestado bajo sospecha de filmar en secreto a un niño de 10 años cuando se estaba cambiando de ropa para una clase de natación, según la agencia de noticias japonesa Kyodo La Policía japonesa acusa al profesor de violar la Ley de Castigo de la Filmación Sexual Ilícita y la Ley contra la Pornografía y Prostitución Infantil de Japón, al utilizar una cámara oculta en un reloj de pulsera para grabar al menor.

Este incidente en particular se remonta al 19 de julio de 2024, pero el arresto llega después de que las autoridades confiscaran el pasado septiembre el ordenador y el móvil del profesor acusado, y encontraran aproximadamente 5.000 imágenes y videos similares en estos dispositivos.

La Policía de la prefectura afirmó además haber encontrado indicios de que el sospechoso había estado en contacto con otras personas, aunque aún se investiga si el contenido fue compartido con terceras personas.

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