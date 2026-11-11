Detienen para investigaciones a un alcalde ecuatoriano expulsado por el oficialismo

La Fiscalía informó de que Rivera fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público "para que rinda su versión, en el contexto del acto urgente ejecutado esta madrugada", para recabar "indicios relacionados con un hecho que podría dar lugar al inicio de una investigación".

De su lado, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que durante la madrugada se allanó la vivienda y la finca de Rivera en lo que denominó como una "acción operativa" en el marco del caso 'Naranjal'.

Dicho caso -añadió- investiga una presunta estructura de corrupción al interior de la Municipalidad, relacionada con los delitos de tráfico de influencias, falsificación y uso de documentos falsos, entre otros delitos".

Detalló que se realizaron dos allanamientos con el fin de recabar elementos de convicción que aporten a la investigación y apuntó que el alcalde no se encontraba en los lugares intervenidos.

El pasado 29 de octubre, ADN informó de que retiró su respaldo político a Rivera, que fue elegido alcalde de Naranjal en 2023 por el movimiento CREO, del entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023), y que ahora buscaba la reelección con el movimiento oficialista del actual mandatario, Daniel Noboa.

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El partido ADN explicó entonces que desafiliaba a Rivera por una falta de ética.

"Por más amenazas que existan, la forma de cambiar este país es no ceder ante ellas. Nuestra lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es frontal y sin excepciones", señaló en el comunicado.

"No encubrimos a nadie. Nuestro compromiso con Ecuador está por encima de cualquier nombre o cargo", añadió ADN tras la difusión del vídeo en octubre, en tanto que Reimberg dijo este miércoles "que caiga quien tenga que caer".

El vídeo fue difundido por el periodista Andersson Boscán a través de su programa diario en redes sociales, donde afirmó que las grabaciones fueron entregadas por el abogado Leonardo Toledo, asesinado en octubre en Guayaquil.

La grabación salió a luz a un mes de las elecciones locales convocadas para el próximo 29 de noviembre, y pocos días después de que Noboa afirmara, sin aportar pruebas, que la oposición a su figura, liderada por el correísmo, se ha financiado con fondos del narcotráfico y del crimen organizado.