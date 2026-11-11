Díaz-Canel reconoce que la población en Cuba espera "menos apagones y más alimentos"

"Cuando uno analiza por dónde andan las matrices de opinión en nuestra población, uno se da cuenta de que dentro de las transformaciones lo que más inmediatamente esperan las personas es que haya menos apagones y más alimentos", puntualizó el presidente en una reunión con representantes de las industrias agroalimentarias.

Díaz-Canel señaló que "tanto el tema energético como el alimentario son los primeros en los que hay que buscar que haya transformación y que se empiecen a ver los impactos en los hogares".

Tras el colapso por años de su agricultura, Cuba importaba el 80 % de los alimentos que consume, una labor complicada en los últimos años ante la falta de divisas del Estado y agravada este 2026 por el cerco petrolero de EE.UU. a la isla y las sanciones a quienes hagan negocios con el Ejecutivo de La Habana.

La oferta en las antiguas bodegas (tiendas estatales de básicos subvencionados) -ya prácticamente desaparecidas- y en las que solo se puede comprar lo que corresponde por la libreta de abastecimiento (cartilla de racionamiento), se ha quedado casi nula frente a un mercado privado cada vez más creciente y con precios elevados.

Solo como ejemplo, un cartón de huevos en la isla tiene un costo aproximado de 3.600 pesos CUP (unos 4 dólares al cambio informal) en un país donde el salario estatal promedio se situó en agosto en los 7.354 pesos (unos ocho dólares), según las cifras oficiales.

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En este contexto, Díaz-Canel, reiteró la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos sobre todo para programas de "segmentos más vulnerables, como son los niños de 0 a 6 años, los círculos infantiles, los hogares maternos, los hospitales pediátricos y los niños que necesitan una atención alimentaria diferenciada".

El presidente cubano insistió en que, si se producen más alimentos, "los precios bajan" y "la inflación baja", aunque este indicador solo ha ido en aumento en los últimos meses en el país caribeño y en septiembre se situó en el 28,44 %, de acuerdo con datos estatales.

Las cifras no recogen el incremento de los precios en el mayoritario -y mejor abastecido- mercado informal, donde este dato podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes.

Cuba acumuló entre 2020 y 2025 una severa contracción de más del 15 % y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que este 2026 la isla registrará la peor contracción económica de la región, con una caída proyectada del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB).