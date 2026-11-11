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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:00

Diez policías paquistaníes mueren en un ataque armado atribuido al principal grupo talibán

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Islamabad, 11 nov (EFE).- Al menos diez agentes de policía murieron y otros diez resultaron heridos este miércoles cuando hombres armados emboscaron un convoy de vehículos que transportaba personal policial en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa (KP), fronteriza con Afganistán, informaron las autoridades.

Por EFE
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"Alrededor de las 14:00 horas (09:00 GMT) terroristas del TTP abrieron fuego contra los vehículos policiales, resultando en diez policías martirizados y otros diez heridos", declaró a EFE Faisal Khan, agente de la comisaría de Gumbat.

El ataque se produjo en el distrito de Kohat, cuando un grupo de agentes participaba en una operación contra la minería ilegal de oro y sus vehículos fueron tiroteados, desatando un intercambio de disparos entre las fuerzas policiales y los atacantes.

De acuerdo con el oficial, entre los fallecidos se encuentran dos altos mandos, un superintendente adjunto de policía y un subinspector asistente, mientras que unos cinco vehículos trasladaban al contingente en el momento de la emboscada.

"Según nuestra información preliminar, los terroristas pertenecían al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)", agregó el funcionario, aunque no se confirmó la baja de ningún presunto militante durante el enfrentamiento.

Ningún grupo se ha atribuido formalmente la autoría de la acción hasta el momento.

La asesora de Información del gobierno provincial de KP, Samar Haroon Bilour, también atribuyó la agresión a "Fitna al-Khawarij", el término utilizado por el Estado paquistaní para referirse al TTP, junto a mafias locales.

"El nexo entre Fitna al-Khawarij y elementos criminales representa una grave amenaza para la ley y el orden", escribió Bilour, y aseguró que "los terroristas y sus facilitadores serán llevados ante la justicia".

A finales de octubre, cuatro policías, entre ellos un alto mando de la unidad antiterrorista, y dos presuntos insurgentes murieron en otro tiroteo registrado en el distrito de Karak, en la misma provincia.

Pakistán experimenta un repunte de la violencia armada, especialmente en KP y en la provincia separatista de Baluchistán, donde las fuerzas de seguridad son blanco recurrente de ataques.

Gran parte de la violencia se atribuye a los talibanes paquistaníes, el TTP, ideológicamente afín pero orgánicamente independiente de los talibanes que gobiernan en Kabul.

Islamabad acusa con frecuencia al régimen afgano de brindar refugio y permitir que los combatientes del TTP planifiquen ataques desde el otro lado de la frontera, una acusación que Kabul rechaza categóricamente y que ha generado periódicos enfrentamientos armados a lo largo de la divisoria común.

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