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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 23:45

Dinorah Figuera logra visitar a abogado opositor venezolano bajo arresto domiciliario

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Caracas, 11 nov (EFE).- La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, logró visitar este miércoles a Perkins Rocha, asesor jurídico del mayor bloque de oposición, horas después de que se denunciara el impedimento del acceso de personas a la residencia del abogado, donde permanece en arresto domiciliario desde febrero.

Por EFE
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Figuera dijo en X tras salir de la casa de Rocha que conversó con él y su esposa, María Constanza Cipriani, sobre la denunciada prohibición de visitas y pidió el cese de "estas tácticas intimidantes" contra el abogado, la familia, su defensa y las personas que vayan a la residencia.

La opositora, quien estuvo acompañada por el exdiputado Jorge Millán, también miembro de la delegación negociadora, exigió la libertad de Rocha y de todos los presos políticos.

Figuera regresó este miércoles a Caracas desde Madrid para el cuarto ciclo de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para una transición en Venezuela, cuyo comienzo está previsto para el viernes.

El abogado de Rocha, Omar Mora Tosta, declaró a la prensa más temprano que se impidió "el paso de visitantes", algo que calificó de ilegal, ya que aseguró que este miércoles conversó con el juez de la causa y que este le ratificó que "no existe ninguna prohibición legal" de visitas domiciliarias dictada por el tribunal.

Por su parte, Rocha denunció en X que "un comisario de la PNB (Policía Nacional) no identificado" ordenó "impedir todo tipo de visitas", con "especial énfasis" a periodistas y representantes de organismos de DD.HH., justo el día en que, dijo, tenía previsto recibir a la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación.

Rocha fue detenido en medio de una crisis política desatada tras la denuncia de fraude de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática contra el resultado que otorgó la reelección a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

El abogado fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral al cuestionar a esta institución por proclamar la victoria de Maduro sin publicar los resultados detallados, como exigía su propio cronograma, y ha defendido desde entonces el triunfo de Edmundo González Urrutia en esas presidenciales.

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