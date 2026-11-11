Diócesis cubanas reciben nuevos envíos de ayuda humanitaria del Gobierno de EE.UU.

Este segundo cargamento para la diócesis de Ciego de Ávila -integrado por 704 kits de alimentos y 705 kits de productos de higiene- fue recibido por el director diocesano de Cáritas en ese territorio, Roberto Armas Carbonell, y el canciller de la diócesis, Randol Pineda Muñoz.

Los recursos están dirigidos a la parroquia de Gaspar, del municipio Baraguá, y la zona pastoral de Majagua, según "las necesidades identificadas y los criterios de selección establecidos para garantizar que la asistencia llegue a personas que enfrentan mayores dificultades", indicó una nota en las redes sociales.

Cáritas explicó que la organización y distribución del donativo estarán a cargo de su personal, los voluntarios de las comunidades mencionadas y el equipo diocesano, quienes coordinarán las acciones correspondientes.

Ese proceso contempla también "la atención directa a personas que, debido a sus condiciones de salud o movilidad, no puedan acudir a los puntos habilitados para recibir los recursos", añadió.

Aunque consideró que "las necesidades existentes superan las posibilidades de cobertura del donativo", dijo que esta iniciativa "constituye un respaldo para los hogares beneficiados y pone de manifiesto el valor de la cooperación y el compromiso solidario".

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Cáritas Cuba también dio cuenta de la llegada en esta jornada a la diócesis de Matanzas del tercer vuelo de ayuda humanitaria estadounidense con una carga de 700 módulos de aseo e higiene, la cual finalizará el proceso de entrega en la Vicaría Nuestra Señora de la Caridad, donde se beneficiarán 2.100 familias.

De este nuevo donativo, 139 kits se entregarán en la localidad de Alacranes, 311 corresponden a San Antonio de Cabezas, cincuenta a Unión de Reyes y 200 al poblado de Bolondrón.

El comunicado destaca la "labor meritoria" realizada por los voluntarios de la organización católica "en la búsqueda de las familias más vulnerables, atendiendo a los criterios de selección establecidos por los donantes".

Además adelanta que un cuarto envío está previsto para finales de noviembre con destino a la Vicaría San Carlos Borromeo, iniciando por las parroquias de La Caridad y El Carmen.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo pasado una ayuda por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

De acuerdo con reportes de Cáritas Cuba, de ese fondo de 100 millones de ayuda humanitaria del Gobierno estadounidense, 60 millones se gestionan por medio de la Iglesia Católica.

La primera carga de 18 toneladas llegó a La Habana el pasado julio, y desde entonces han seguido otras para comunidades parroquiales de las diócesis centrales Villa Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila, así como las de Camagüey (este) y Matanzas (oeste).

Los módulos incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas, atún, jabones, crema y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

Cuba padece una profunda crisis económica desde hace seis años, agravada por la pandemia, las fallidas políticas nacionales y el embargo estadounidense, que han generado escasez de alimentos, combustible y medicinas, prolongados apagones, dolarización parcial y una inflación sin precedentes.

A ello se ha sumado desde enero la política de "máxima presión" aplicada por Washington con un cerco petrolero más una se serie de medidas secundarias a partir de mayo contra sectores vitales de la economía que han reforzado la crisis económica y energética en la isla.