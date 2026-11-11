Doce muertos y más de 64.000 afectados por los estragos de El Niño en Ecuador desde agosto

Las víctimas mortales se han registrado en las provincias andinas de Azuay y Pichincha (cuya capital es Quito) y en las costeras de El Oro y Guayas, además de en la isla de Santa Cruz, del archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Desde finales de agosto, las precipitaciones han provocado 1.334 eventos adversos en las 24 provincias del país, que han alcanzado 163 municipios.

De las 64.757 personas perjudicadas, 46.467 figuran como afectadas y otras 18.290 como damnificadas, según el organismo.

Además, 17.041 viviendas han sufrido daños y 86 han quedado destruidas, mientras que las lluvias han afectado a 28,23 kilómetros de carreteras, 30 puentes y 39 centros de salud.

El organismo también ha contabilizado nueve cuerpos hídricos desbordados y otros dieciséis con tendencia a aumentar su nivel.

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Por el momento, 346 personas permanecen alojadas en diez albergues y refugios temporales habilitados en distintas provincias del país.

Esmeraldas es la provincia con mayor número de personas perjudicadas, con 21.616, seguida de Guayas, El Oro, Santa Elena, Los Ríos y Manabí.

Ecuador se encuentra en alerta roja desde el 29 de agosto por el fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia.

En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.