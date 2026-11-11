ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
25º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 16:25

Doce muertos y más de 64.000 afectados por los estragos de El Niño en Ecuador desde agosto

Imagen sin descripción

Quito, 11 nov (EFE).- Doce personas han fallecido y otras 64.757 se han visto perjudicadas por las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador desde el pasado 29 de agosto, fecha en la que se declaró la alerta roja en el país, informó este miércoles la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las víctimas mortales se han registrado en las provincias andinas de Azuay y Pichincha (cuya capital es Quito) y en las costeras de El Oro y Guayas, además de en la isla de Santa Cruz, del archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Desde finales de agosto, las precipitaciones han provocado 1.334 eventos adversos en las 24 provincias del país, que han alcanzado 163 municipios.

De las 64.757 personas perjudicadas, 46.467 figuran como afectadas y otras 18.290 como damnificadas, según el organismo.

Además, 17.041 viviendas han sufrido daños y 86 han quedado destruidas, mientras que las lluvias han afectado a 28,23 kilómetros de carreteras, 30 puentes y 39 centros de salud.

El organismo también ha contabilizado nueve cuerpos hídricos desbordados y otros dieciséis con tendencia a aumentar su nivel.

Por el momento, 346 personas permanecen alojadas en diez albergues y refugios temporales habilitados en distintas provincias del país.

Esmeraldas es la provincia con mayor número de personas perjudicadas, con 21.616, seguida de Guayas, El Oro, Santa Elena, Los Ríos y Manabí.

Ecuador se encuentra en alerta roja desde el 29 de agosto por el fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia.

En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
¿Quién es Fabiana Souto, la nueva primera dama de Paraguay?
Ver más
05
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más

Te puede interesar