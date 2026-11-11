ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:15

Don Omar pospone tres conciertos en Norteamérica por recaída de infección respiratoria

Imagen sin descripción

San Juan, 11 nov (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Don Omar anunció este miércoles que pospuso para fechas posteriores unos venideros conciertos en Ontario (Canadá), Las Vegas (Nevada, EE.UU.) y Salt Lake City (Utah, EE.UU.) debido a una recaída de una fuerte infección respiratoria que le ha afectado estos pasados días.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el exponente urbano aseguró que "tenía toda la fe y la ilusión" de poder cerrar esta primera etapa de su gira 'The Last King World Tour', cumpliendo con los tres conciertos que tenía ayer, martes, en Ontario, hoy en Las Vegas y el próximo viernes en Salt Lake City.

"Después de regresar a los escenarios este pasado fin de semana en California y Arizona, confiaba en que mi recuperación iba por buen camino", indicó.

"Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable", detalló.

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que Don Omar ha tenido que posponer conciertos debido "a una fuerte infección respiratoria", según publicó el pasado 30 de octubre en sus redes sociales.

Esto conllevó a posponer presentaciones en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas y en el Delta Center de Salt Lake City para esta semana.

"Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera", aseguró.

"Durante toda esta gira he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes, y me duele profundamente no poder hacerlo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar esta primera etapa", añadió.

Ante todo ello, pidió "disculpas de corazón" a todas las personas que adquirieron entradas para los conciertos y así cumplir su deseo de reencontrarse con sus seguidores, "pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente".

"Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes", apuntó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más

Te puede interesar