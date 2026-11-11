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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 17:45

Dos eurodiputados de VOX viajan a Venezuela para reunirse con Machado

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Caracas, 11 nov (EFE).- Dos eurodiputados del partido ultraderechista español VOX, Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, llegarán este miércoles a Venezuela para, entre otros actividades, reunirse con la líder opositora María Corina Machado, informaron fuentes de la formación de la venezolana.

Por EFE
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Tertsch, quien es también vicepresidente del Grupo Patriotas por Europa, y Frías, director del think-tank de VOX Disenso, llegarán esta tarde al aeropuerto de Maiquetía, en los alrededores de Caracas, para comenzar su visita, de la que el partido Vente Venezuela (VV) no ha dado más detalles ni de agenda ni de cuánto durará.

Machado, que acaba de regresar a Venezuela después de su salida para recoger el Premio Nobel de la Paz, mantiene una cercanía con el partido ultraderechista español y en especial con algunos de sus miembros más destacados, como su líder, Santiago Abascal.

La opositora venezolana aseguró en una entrevista en noviembre de 2023 que era "amiga de Santiago Abascal" y que quería "mucho a Hermann Tertsch", y durante su visita a Madrid el pasado mes de abril, se reunió con Abascal en la sede de la fundación Disenso durante una hora, y también con "casi todos los miembros de la dirección nacional de Vox".

Durante años, el gobierno venezolano -liderado por Nicolás Maduro hasta enero, cuando fue capturado por Estados Unidos- limitó la entrada de políticos de signo ideológico diferente al país así como de activistas y periodistas.

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