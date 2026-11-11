Dos eurodiputados españoles de VOX viajan a Venezuela para reunirse con Machado

Tertsch, quien es también vicepresidente del Grupo Patriotas por Europa, y Frías, director del think-tank de VOX Disenso, llegaron esta tarde al aeropuerto de Maiquetía, en los alrededores de Caracas, para comenzar su visita, de la que el partido Vente Venezuela (VV) no ha dado más detalles ni de agenda ni de cuánto durará.

El opositor Orlando Avendaño, que viajaba con ellos, publicó en su cuenta de X una foto con los eurodiputados en su llegada a la terminal temporal de Maiquetía, habilitada después de las afectaciones que sufrió el principal aeropuerto venezolano tras el doble terremoto.

Junto a la foto, el venezolano añadió: "hoy concluyen casi 9 años de exilio. De vuelta al hogar, a la patria, junto a grandes amigos".

Por su parte Tertsch informó en su cuenta de X que estaba "en Caracas, en apoyo de la transición a la democracia, a la libertad y a la prosperidad de Venezuela".

Machado, que acaba de regresar a Venezuela después de su salida para recoger el Premio Nobel de la Paz, mantiene una cercanía con el partido ultraderechista español y en especial con algunos de sus miembros más destacados, como su líder, Santiago Abascal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La opositora venezolana aseguró en una entrevista en noviembre de 2023 que era "amiga de Santiago Abascal" y que quería "mucho a Hermann Tertsch", y durante su visita a Madrid el pasado mes de abril, se reunió con Abascal en la sede de la fundación Disenso durante una hora, y también con "casi todos los miembros de la dirección nacional de Vox".

Durante años, el gobierno venezolano -liderado por Nicolás Maduro hasta enero, cuando fue capturado por Estados Unidos- limitó la entrada de políticos de signo ideológico diferente al país así como de activistas y periodistas.