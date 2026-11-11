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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 13:00

Dos mujeres se suman a la huelga de hambre de militares presos en Venezuela, reporta ONG

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Caracas, 11 nov (EFE).- Dos mujeres se unieron a la huelga de hambre que iniciaron 34 militares presos en la cárcel venezolana de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda (norte), para denunciar un "bloqueo judicial" en sus causas, informó este miércoles la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Por EFE
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"Nos acaban de informar que dos femeninas, dos mujeres, se unieron a este grupo de militares", indicó Sandra Hernández, miembro de la ONG, en un video publicado en X.

La ONG señaló a EFE que las dos mujeres que se unieron a la huelga también se encuentran recluidas en Ramo Verde.

Hernández expresó preocupación por la salud y la integridad física de estos militares, ya que se les ha negado el acceso al servicio médico de la cárcel y dijo que tampoco han recibido agua potable.

Tras esta denuncia, la activista pidió a la líder de la delegación opositora en la mesa de negociación con el chavismo, Dinorah Figuera, tomar cartas en el asunto y exigir la liberación plena de todos los presos políticos, en especial de los militares.

"Ya que ellos se encuentran en este momento arriesgando su vida, exigiendo que sean liberados, ya que los militares son los grandes olvidados en todas las negociaciones, en todas las liberaciones y excarcelaciones que han habido en el país", concluyó Hernández.

En la víspera, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que un total de 34 militares encarcelados en Ramo Verde iniciaron una huelga de hambre para denunciar un "bloqueo judicial" en sus causas.

El observatorio explicó -en un comunicado en X- que la huelga la comenzaron primero veintiún sargentos vinculados al "caso Cotiza", un hecho ocurrido en 2019 y que vincula a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) que robaron armas de guerra, secuestraron a otros cuatro funcionarios y se dirigieron a un comando en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia por parte de otros agentes.

Según informó entonces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el grupo insurrecto fue "rendido y capturado" tras pactar su entrega a militares leales al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La ONG detalló que estos militares denuncian un "bloqueo judicial injustificable", ya que pasaron de tener una sentencia firme en 2022, a la anulación del proceso en 2024.

Así mismo, la organización señaló que a esta huelga se sumaron otros trece militares detenidos en la misma cárcel, para apoyar a sus compañeros y para exigir su libertad.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 322 detenidos por razones políticas, de los cuales 140 son militares y 182 civiles.

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